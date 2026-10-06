WTA Peking: Andreeva und Alexandrova souverän, Muchova gewinnt Drama

Mirra Andreeva, Ekaterina Alexandrova und Karolina Muchova sind als erste Spielerinnen ins Viertelfinale des WTA-1000-Turniers von Peking eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 12:08 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka und Karolina Muchova lieferten sich einen großen Kampf

Mirra Andreeva hat am Dienstag beim WTA-1000-Turnier in Peking kurzen Prozess gemacht und ohne Probleme das Viertelfinale erreicht. Die French-Open-Siegerin setzte sich im ersten Match des Tages gegen die Ukrainerin Daria Snigur glatt mit 6:2 und 6:2 durch.

Im Viertelfinale bekommt es Andreeva etwas überraschend mit ihrer russischen Landsfrau Ekaterina Alexandrova zu tun. Die 31-Jährige fertige Wimbledon-Champion Linda Noskova ebenfalls mit 6:2 und 6:2 ab. “Ich finde, es war ein ziemlich gutes Match von mir”, sagte Alexandrova nach der Partie.

Deutlich enger ging es in der Achtelfinalpartie zwischen Karolina Muchova und Naomi Osaka zu. Jubeln durfte letztlich die Tschechin, die nach 2:52 Stunden Spielzeit ihren neunten Matchball zum 7:5, 1:6 und 7:6 (7)-Erfolg verwandelte. Im Viertelfinale trifft Muchova auf Nikola Bartunkova oder Sinja Kraus.

Das Einzel-Tableau in Peking