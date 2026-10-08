WTA Peking: Bartunkova nach Sieg über Muchova erstmals in einem 1000er-Halbfinale

Nikola Bartunkova sorgt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking weiterhin für Furore und steht nach einem Sieg über Karolina Muchova schon im Halbfinale.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.10.2026, 11:49 Uhr

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© Getty Images Nikola Bartunkova sorgt in Peking weiterhin für gute Laune - bei sich selbst

Nein, niemand hat angenommen, dass der Erfolg über Aryna Sabalenka ein positiver Ausreißer für Nikola Bartunkova bleiben würde. Dass die junge Tschechin aber in Peking weiter so stark am Ball bleibt, überrascht doch. Wie auch die Deutlichkeit ihres Sieges gegen Landsfrau Karolina Muchova: Diese Partie gewann die 20-jährige Bartunkova nämlich nach 67 Minuten Spielzeit mit 6:3 und 6:0.

Die Reise in Peking muss damit noch nicht zu Ende sein. Denn in der Vorschlussrunde trifft Nikola Bartunkova entweder auf Ekaterna Alexandrova oder Mirra Andreeva. Alexandrova hat im Laufe des Turniers ja Linda Noskova, die tschechische Wimbledon-Siegerin eliminiert. Mit ihrem Erfolg gegen Muchova wird Bartunkova erstmals unter die Top 30 der WTA-Charts einziehen.

Die Halbfinalplätze der oberen Tableau-Hälfte wird erst morgen ausgespielt. Da trifft Lokalmatadorin Quinwen Zheng auf Eilna Svitolina. UNd Elise Mertens, die Vorjahressiegerin Coco Gauff bezwingen konnte, bekommt es mit Iga Swaitek zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Peking