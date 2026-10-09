WTA Peking: Mertens komplettiert mit nächstem Coup das Halbfinale

Elise Mertens hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking nach Coco Gauff auch Iga Swiatek geschlagen und trifft morgen im Halbfinale auf Quinwen Zheng.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2026, 15:19 Uhr

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© Getty Images Elise Mertens hat in Peking nach Coco Gauff auch Iga Swiatek geschlagen

Na, das läuft ja ganz hervorragend für Elise Mertens beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking. Nachdem die Belgierin nämlich im Achtelfinale bereits Coco Gauff glatt besiegen konnte, setzte sich Mertens nun gegen Iga Swatek mit 7:6 (0) und 6:3 durch. Damit erspielte sich Mertens ein Treffen mit Lokalmatadorin Quinwen Zheng. Die Olympiasiegerin von 2024 hatte im ersten Match des Tages gegen Elina Svitolina mit 6:3 und 7:6 (6) gewinnen können.

Das zweite Halbfinale in Peking steht schon seit gestern fest. Dort treffen morgen Mirra Andreeva und Nikola Bartunkova aufeinander. Andreeva konnte gestern erstmals ihre Landsfrau Ekaterina Alexandrova besiegen, Bartunkova entschied das rein tschechische Duell gegen Karolina Muchova glatt für sich.

Für Elise Mertens könnte es in Peking sogar ein doppeltes Erfolgserlebnis geben. Denn im Paarlauf steht sie mit Diana Shnaider ebenfalls in der Vorschlussrunde, spielt dort gegen Gabriela Dabrowski und Luisa Stefani um den Einzug ins Titelmatch.

Hier das Einzel-Tableau in Peking