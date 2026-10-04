WTA Peking: Osaka, Noskova, Andreeva ziehen ins Achtelfinale ein
Die Grand-Slam-Siegerinnen Naomi Osaka, Linda Noskova und Mirra Andreeva sind beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking sicher ins Achtelfinale eingezogen.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 15:56 Uhr
Nach dem überraschenden Aus von Aryna Sabalenka gegen die junge Tschechin Nikola Bartunkova zu Beginn des Sonntags hat sich die dritte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking dann doch noch mehr oder minder nach Papierform entwickelt.
Die recht frech gekürte Wimbledon-Siegerin Linda Noskova etwa schlug Viktorija Golubic sicher mit 6:2 und 6:1. Mirra Andreeva, die vor ein paar Monaten in Roland-Garros triumphiert hatte, ließ gegen Polina Kudermetova nach einem schwachen Start mit 6:4 und 6:1 nichts anbrennen.
Und am Abend zog auch Naomi Osaka, immerhin schon mit vier Major-Titeln im Einzel dekoriert, ins Achtelfinale ein. Osaka besiegt Sara Bejlek aus der Tschechischen Republik mit 7:6 (4) und 6:4.
Die neue Nummer eins der Welt Elena Rybakina musste sich ja bereits gestern mit einer Drei-Satz-Niederlage gegen Alina Charaeva aus Armenien verabschieden.
Hier das Einzel-Tableau in Peking