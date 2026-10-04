WTA Peking: Osaka, Noskova, Andreeva ziehen ins Achtelfinale ein

Die Grand-Slam-Siegerinnen Naomi Osaka, Linda Noskova und Mirra Andreeva sind beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking sicher ins Achtelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 15:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Naomi Osaka steht in Peking im Achtelfinale

Nach dem überraschenden Aus von Aryna Sabalenka gegen die junge Tschechin Nikola Bartunkova zu Beginn des Sonntags hat sich die dritte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking dann doch noch mehr oder minder nach Papierform entwickelt.

Die recht frech gekürte Wimbledon-Siegerin Linda Noskova etwa schlug Viktorija Golubic sicher mit 6:2 und 6:1. Mirra Andreeva, die vor ein paar Monaten in Roland-Garros triumphiert hatte, ließ gegen Polina Kudermetova nach einem schwachen Start mit 6:4 und 6:1 nichts anbrennen.

Und am Abend zog auch Naomi Osaka, immerhin schon mit vier Major-Titeln im Einzel dekoriert, ins Achtelfinale ein. Osaka besiegt Sara Bejlek aus der Tschechischen Republik mit 7:6 (4) und 6:4.

Die neue Nummer eins der Welt Elena Rybakina musste sich ja bereits gestern mit einer Drei-Satz-Niederlage gegen Alina Charaeva aus Armenien verabschieden.

Hier das Einzel-Tableau in Peking