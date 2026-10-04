WTA Peking: Sabalenka scheitert an Bartunkova, Kraus sensationell im Achtelfinale

Während Aryna Sabalenka in der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking ausgeschieden ist, steht die Österreicherin Sinja Kraus überraschend im Achtelfinale.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 07:05 Uhr

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Aryna Sabalenka ist in Peking ausgeschieden

Gestern Elena Rybakina, heute Aryna Sabalenka: Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Peking purzeln die Favoritinnen nur so aus dem Tableau. Rybakina musste sich ja gleich zum Auftakt Alina Charaeva aus Armenien geschlagen geben. Nun verabschiedete sich auch Sabalenka - und das mit einem 4:6 und 3:6 gegen Nikola Bartunkova.

Weiterhin prächtig läuft es dagegen für Sinja Kraus. Die Österreicherin hatte mit Dayana Yastremska überhaupt keine Probleme und zog mit einem 6:1 und 6:4 ins Achtelfinale ein. UNd dort wird Kraus eben auf Bartunkova, eine der Aufsteigerinnen des Jahres 2026, treffen.

Mit dem Ausscheiden der beiden Topstars ist in Peking alles offen. Die Titelverteidigerin ist derweil noch dabei: Denn im vergangenen Jahr konnte Coco Gauff den Sigerpokal in der chinesischen Hauptstadt hochstemmen.

Hier das Einzel-Tableau in Peking