WTA: So feierte Martina Navratilova ihren 70er!

Martina Navratilova feierte ihren 70. Geburtstag im Kreise zahlreicher Tennislegenden. In Miami versammelten sich ehemalige Rivalinnen, langjährige Weggefährtinnen und ihre Familie zu einem besonderen Abend.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 22:03 Uhr

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© Getty Images Martina Navratilova feierte ihren 70er mit vielen Weggefährtinnen an ihrer Seite

70 Jahre und kein bisschen leiser! Martina Navratilova feierte am gestrigen 18. Oktober ihren runden Geburtstag und ließ es sich dabei nicht nehmen, einige der größten Namen der Tennisgeschichte um sich zu versammeln. Im Restaurant Casa Matilda in Miami trafen sich unter anderem Chris Evert, Pam Shriver, Tracy Austin, Rosie Casals, Arantxa Sánchez Vicario, Mary Carillo, Chanda Rubin und Gigi Fernández. Auch Navratilovas Ehefrau Julia Lemigova sowie die beiden Töchter Emma und Victoria waren mit von der Partie.

„70 ist eine große Zahl, aber ich bin dankbar, dass ich dieses Alter erreichen durfte“, erklärte die Jubilarin. Einen besseren Weg, diesen besonderen Tag zu feiern, könne sie sich kaum vorstellen als gemeinsam mit ihren langjährigen Weggefährtinnen aus dem Tennis und ihrer Familie. Besonders freute sie sich über die Anwesenheit von Chris Evert: „Dass Chris dabei war, war das Sahnehäubchen.“ Die einstige Dauerrivalin hatte Navratilova bereits zuvor auf Instagram gratuliert: „Alles Gute zum Geburtstag an eine Frau, die seit 50 Jahren Teil meines Lebens ist. Eine großartige Freundin, eine erbitterte Rivalin und ein wunderbarer Mensch.“

Auch die übrigen Gäste zeigten sich begeistert. Pam Shriver veröffentlichte zahlreiche Fotos des Abends, bei dem unter anderem Evert und Mary Carillo kleine Ansprachen hielten. „Ein großartiger Abend, um Martinas 70. Geburtstag zu feiern“, schrieb Shriver und betonte, wie dankbar sie dem Tennissport für die lebenslangen Freundschaften sei. Für Navratilova selbst war es übrigens ein durchaus anstrengender Geburtstag: Gemeinsam mit Tracy Austin war sie zuvor noch bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Santa Fe gewesen und anschließend nach Miami geflogen.

Dass ausgerechnet Evert bei der Feier eine so prominente Rolle spielte, überrascht wenig. Zwischen 1973 und 1988 standen sich die beiden unglaubliche 80 Mal gegenüber, davon 60 Mal in einem Finale und 14 Mal in einem Grand-Slam-Endspiel. Mit 43:37 Siegen behielt Navratilova in diesem legendären Duell knapp die Oberhand. Beide gewannen jeweils 18 Grand-Slam-Titel im Einzel, wobei Navratilovas neun Wimbledon-Triumphe bis heute unerreicht sind. Erst heuer wurde ihre jahrzehntelange Rivalität und Freundschaft in der Dokumentation „Chris & Martina: The Final Set“