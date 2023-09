Aryna Sabalenka und das überwundene Halbfinal-Trauma

In den vergangenen beiden Jahren musste Aryna Sabalenka im Halbfinale der US Open jeweils schmerzhafte Niederlagen einstecken. Die Erfahrung mit diesen Rückschlägen nutzte die Belarussin diesmal, um ein fast aussichtsloses Match noch zu ihren Gunsten zu drehen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 17:39 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka zieht aus Niederlagen positives für die Zukunft.

Beinahe hätte sich das Halbfinale im Arthur Ashe Stadium gegen die US-Amerikanerin Madison Keys zu einem unsäglichen Triple für Aryna Sabalenka entwickelt. Nach Satzrückstand lag die 25-jährige auch im zweiten Durchgang mit 3:5 im Hintertreffen, somit war der Weg zur dritten Halbfinal-Niederlage in Folge bei den US Open mehr als gezeichnet.

Kraft gab ihr ausgerechnet die Erinnerung an die verlorenen Semifinals in den letzten beiden Jahren an gleicher Stelle. 2021 schaffte sie gegen die kanadische Newcomerin Leylah Fernandez den Satzausgleich, unterlag aber dennoch als Favoritin in drei Sätzen. Im letzten Jahr gewann sie den ersten Satz gegen die aktuelle Weltranglistenerste Iga Swiatek, die sie nach dem Turnier an der Spitzenposition ablösen wird, musste aber dennoch ihrer Gegnerin zum Finaleinzug gratulieren.

In der anschließenden Pressekonferenz gab Sabalenka Einblicke in ihre Gedankenwelt, wie sie den Glauben an den Sieg immer hochhalten konnte: „Ich habe mich immer wieder daran erinnert, dass ich viele schwere Spiele verloren habe. Ich meinte, eines Tages sollten mir all diese Spiele irgendwie helfen“.

Die konkrete Umsetzung führte die Australian Open-Siegerin folgendermaßen aus: „Diese Denkweise hilft mir, im Spiel zu bleiben und gibt mir die Hoffnung, dass ich dieses Spiel noch drehen kann. Da das Match erst beim letzten Punkt vorbei ist, muss ich einfach weiterkämpfen und versuchen, meinen Rhythmus und mein Spiel zu finden.

Für das Finale gegen die Lokalmatadorin Coco Gauff dürften Sabalenka aus der Vergangenheit nur positive Erinnerungen im Kopf herumgehen. Ihr einziges Grand Slam-Finale in Meibourne konnte sie zu Jahresbeginn auf Anhieb gewinnen.

