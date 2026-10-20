ATP Almaty: Tsitsipas beißt sich im Single-Händer-Duell durch

Mit einer kämpferisch starken Leistung besiegte der Grieche Stefanos Tsitsipas in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Almaty den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic und triumphierte dadurch im Duell der Spieler mit einhändiger Rückhand.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 12:54 Uhr

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© Getty Images Im Duell der einhändigen Rückhand-Spieler sicherte sich Stefanos Tsitsipas in Almaty den Auftakt-Erfolg gegen Aleksandar Kovacevic.

Es gehört mittlerweile schon zu den Besonderheiten auf der Tour, wenn sich zwei Spieler gegenüberstehen, die ihre Rückhand einhändig geschlagen zelebrieren. Eindeutig abwärts zeigte sich der Trend dieser immer dezimierteren Spezies in dieser Grand-Slam-Saison, als erstmals in der Historie kein solcher Spieler in das Halbfinale eines Majors innerhalb eines Kalenderjahres einziehen konnte.

Und so kamen die spärlich in der Eventhalle von Almaty vertretenen Zuschauer bereits in der Auftaktrunde in den Genuss der Partie zwischen dem Griechen Stefanos Tsitsipas und Aleksandar Kovacevic. Vom Start weg demonstrierte der US-Amerikaner seine starke Performance bei eigenem Service. Immerhin konnte sich der 28-jährige Tsitsipas im ersten Satz zwei Break-Möglichkeiten erarbeiten, musste diese aber verstreichen lassen und den Gang in den Tiebreak antreten. Dort sah sich die ehemalige Nr. 3 der Welt einem 0:3-Rückstand gegenüber, konnte sich aber zurückmelden und den hartumkämpften Entscheider mit einer erfolgreichen Netzattacke zu seinen Gunsten entscheiden.

Im zweiten Akt leistete sich Tsitsipas in der Satzmitte ein verkorkstes Aufschlagspiel, wodurch er ohne selbst erspielte Break-Möglichkeit den Satzausgleich hinnehmen musste. Mit der Verwertung seiner zweiten Chance im Entscheidungs-Durchgang war der dreifache Monte-Carlo-Champion nicht mehr zu stoppen und besiegelte mit seinem ersten Matchball den 7:6 (9), 3:6, 6:3-Erfolg nach exakt zwei Stunden.

Im Achtelfinale bekommt es der an Position 7 geführte Tsitsipas mit dem kasachischen Wildcard-Spieler Mikhail Kukushkin zu tun, der den griechischen Qualifikanten Stefanos Sakellaridis in zwei Tiebreak-Sätzen bezwingen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Alamty