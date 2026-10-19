Wegen dem Knie – Felix Auger-Aliassime legt zweiwöchige Pause ein

Aufgrund einer Knieverletzung, die er sich in Shanghai zugezogen hat, muss Felix Auger-Aliassime eine zweiwöchige Turnierpause einlegen. Und das ausgerechnet bei den Turnieren in Brüssel und Basel, wo der Kanadier bereits triumphieren konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 19:57 Uhr

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© Getty Images Aufgrund einer Knieverletzung muss Felix Auger-Aliassime mit Brüssel und Basel auf zwei Lieblingsturniere verzichten.

Das Turnier-Aus in Shanghai im Achtelfinale gegen Casper Ruud schmerzte Felix Auger-Aliassime in mehrfacher Hinsicht. So verpasste der Kanadier nicht nur wichtige Punkte im Rennen zur Qualifikation für die ATP Finals in Turin, sondern zog sich dabei auch eine Knieverletzung zu, wodurch er gegen den Norweger beim Stand von 2:5 im ersten Satz aufgeben musste.

Die kommende Turnierplanung dürfte dem 26-Jährigen ebenfalls die ein oder andere Träne im Auge bereitet haben. So verkündete der Kanadier in einem Post bei Instagram: „Nachdem ich mir Anfang der Woche bei meinem Match in Shanghai eine Knieverletzung zugezogen habe, haben mein Team und ich beschlossen, dass ich in den kommenden zwei Wochen eine Wettkampfpause einlegen werden.“

Auch mit dem Zeitpunkt der Verletzung haderte der aktuelle Weltranglisten-7.: „Das bedeutet leider, dass ich meine Teilnahme in Brüssel und Basel absagen muss – zwei Turniere, die ich in er Vergangenheit bereits gewonnen habe und bei denen ich immer sehr gerne angetreten bin.“ In der belgischen Hauptstadt triumphierte FAA im vergangenen Jahr bei der Erstausgabe, nachdem das Turnier von Antwerpen dorthin verlegt wurde. In Basel durfte er sogar in den Jahren 2022 und 2023 zweimal in Folge die Siegestrophäe in die Höhe stemmen.

Doch ad acta legen möchte der kanadische Davis-Cup-Sieger die Spielzeit noch nicht. So steht er weiterhin in der Meldeliste für das letzte Masters-Turnier der Saison in Paris und hat aktuell immer noch eine rechnerische Chance für die Teilnahme bei den ATP Finals, auch wenn diese durch die zweiwöchige Pause verschwindend gering sein dürfte. Zudem steht ja zum Abschluss noch das Finalturnier um den Davis Cup in Bologna auf dem Programm, wo das kanadische Team im Viertelfinale auf Tschechien treffen wird.