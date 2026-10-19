ATP Brüssel: Holger Rune muss wegen blockiertem Rücken absagen

Der Comeback-Motor von Holger Rune nach seiner Achillessehnen-Verletzung kommt noch einmal kurz ins Stottern. Aufgrund einer Rücken-Blockade musste der Däne kurzfristig seinen Wildcard-Start beim ATP-Turnier in Brüssel absagen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 11:41 Uhr

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© Getty Images Für das Turnier in Brüssel musste Holger Rune seinen Start kurzfristig absagen.

Ganze elf Monate war die Leidenszeit von Holger Rune, ehe er nach seinem Achillessehnen-Riss im vergangenen Jahr beim ATP-Turnier in Stockholm wieder zu einem offiziellen Match auf dem Court antreten konnte. Doch das Comeback verlief bislang gemischt. Nach zwei Erfolgen in der Davis-Cup-Partie gegen Bulgarien, wo er unter anderem Grigor Dimotrov in drei spektakulären Sätzen niederringen konnte, setzte es auf der ATP-Tour bei den Turnieren in Tokio gegen den Franzosen Kyrian Jacquet und in Shanghai gegen den Kempener Daniel Altmaier jeweils Auftakt-Niederlagen.

Und so strebte der ehemalige Weltranglisten-4. beim ATP-250-Event in Brüssel, wo er von den Veranstaltern mit einer Wildcard bedacht wurde, seinen ersten Comeback-Erfolg auf der Tour an. Doch auf seinem X-Account verkündete der 23-jährige Rune nun seinen kurzfristigen Rückzug: „Leider werde ich nicht wie geplant in Brüssel spielen können. Mein Rücken hat blockiert.“

Trotz der Absage zeigt sich der dänische Davis-Cup-Spieler für die Zukunft dennoch positiv: „Glücklicherweise haben die Untersuchungen bestätigt, dass nichts Ernsthaftes vorliegt. Ich muss mich also zwei, drei Tage ausruhen.“ Dennoch sieht er sich in seinem Tatendrang gebremst: „Es ist wirklich frustrierend, gerade jetzt.“

Für seine erneute Rückkehr auf die ATP-Tour wird der auf Weltranglistenplatz 195 zurückgefallene Rune auf weitere Wildcards angewiesen sein. Doch gerade auch beim letzten Masters-Event der Saison in Paris könnte der Champion von 2022 bei den Veranstaltern diesbezüglich ein offenes Ohr vorfinden.

Hier das Einzel-Tableau aus Brüssel