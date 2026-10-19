Gutes Jahr 2026: Daniil Medvedev sieht Verbesserungspotenzial beim Serve

Auch wenn Daniil Medvedev im Halbfinale des ATP Masters in Shanghai scheiterte, gehört der Weltranglistensechste wieder zu den Namen, die bei größeren Events zum Favoritenkreis gezählt werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 11:41 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Danilil Medvedev scheiterte in Shanghai an Rafael Jodar.

Im Halbfinalduell mit Rafael Jodar in Shanghai konnte Daniil Medvedev seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Der Weltranglistenfünfte unterlag dem spanischen Shootingstar glatt in zwei Sätzen und verpasste damit den Einzug in das Endspiel des Masters-Events. Es wäre auf die zweite Finalteilnahme in diesem Jahr in dieser Turnierkategorie gewesen.

Als Daniil Medvedev in eben jenem Endspiel im März Jannik Sinner gegenüber gestanden hat, kehrte der 30-Jährige gerade wieder in die Top Ten zurück, denen Medvedev seitdem angehört. Ein weiteres Masters-Halbfinale in Rom und insgesamt drei Tourtitel stehen in der Jahresstatistik des US-Open-Siegers aus dem Jahr 2021.

Neues Selbstvertrauen durch erfolgreiches Jahr

Im kommenden Jahr soll es weiter nach oben gehen im Ranking und damit möchte Daniil Medvedev auch wieder bei den Grand-Slam-Titeln ein Wörtchen mitreden. Verbesserungspotenzial sah “Meddy” nach dem verlorenen Match gegen Rafael Jodar vor allem bei der Spieleröffnung. “Ich muss beim Serve noch platzierter werden”, gab Medvedev als Fazit zu Protokoll.

Das unterstreicht die Veränderung, die Daniil Medvedev im Jahr 2026 durchgemacht hat. Vor einigen Monaten harderte der ehemalige Weltranglistenerste noch sehr mit seinem gesamten Spiel. Dass nun wieder einzelne Elemente im Vordergrund stehen, unterstreicht vor allem das gestiegene Selbstvertrauen, welches Medvedev im zurückliegenden Jahr gesammelt hat.

Medvedev mit guten Aussichten auf ATP Finals

Mit diesem Selbstvertrauen könnte der nun schon 24-fache Titelträger auf der ATP Tour am Ende der Saison zu den ATP Finals nach Turin reisen. Im “Race” liegt Medvedev aktuell auf Rang sechs, was für eine Teilnahme reichen würde. Bereitsi m Jahr 2020 konnte der Moskauer das Jahresendturnier gewinnen. Es war die letzte Austragung in London, bevor das Event nach Norditalien umsiedelte.

Neben wichtigen Punkten für die Weltrangliste, könnte Medvedev dort weiteres Selbstvertrauen für die kommende Saison sammeln. Der beste russische Profi wirkt jedenfalls wieder bereit für den Angriff auf die ganz großen Titel, die der tenniszirkus zu bieten hat.