Brüssel: Hanfmann scheitert in Runde eins

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Brüssel an seiner Auftakthürde gescheitert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 16:43 Uhr

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© Getty Images Für Yannick Hanfmann war in Brüssel in seiner belgischen Wahlheimat bereits nach dem Auftakt Schluss.

Der Karlsruher, der zuletzt beim Masters in Shanghai die zweite Runde erreicht hatte, unterlag am Montag Martin Damm aus den USA in 1:11 Stunden Spielzeit 5:7, 3:6 und schied als erster Deutscher in Belgien aus.

Am Dienstag bestreiten Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff und Nachwuchshoffnung Max Schönhaus ihre Auftaktmatches.

Struff trifft auf Damms US-amerikanischen Landsmann Marcos Giron, der erst 19 Jahre alte Schönhaus, der in Brüssel mit einer Wildcard antritt, spielt gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

Hier das Einzel-Tableau aus Brüssel