ATP Gstaad: Dominic Thiem und das Warten auf den Befreiungsschlag

Dominic Thiem hat auch beim ATP-250-Turnier in Gstaad den ersehnten Befreiungsschlag verpasst.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.07.2023, 11:48 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem verlor in Gstaad im Achtelfinale

So positiv die Worte nach Dominic Thiems Auftaktsieg über Alexandre Müller geklungen hatten, so groß war die Ernüchterung nach der Achtelfinal-Pleite gegen Hamad Medjedovic. Schließlich hätte der Österreicher in Gstaad den lang ersehnten Befreiungsschlag landen können. Stattdessen musste sich Thiem einmal mehr früh von einem Turnier verabschieden.

Insbesondere der Return ließ bei Thiem am Mittwoch zu wünschen übrig. Der 29-Jährige verbarrikadierte sich gegen Medjedovic meterweit hinter der Grundlinie, brachte das Spielgerät aber viel zu selten mit ansprechender Länge zurück. Und kassierte dafür nicht nur einmal die Quittung.

Hatte Thiem bei seinem Wimbledon-Auftritt gegen Stefanos Tsitsipas noch mit mutigem Angriffstennis begeistert, so agierte er in Gstaad wieder deutlich passiver. Ein Umstand, an dem es in den kommenden Wochen zu arbeiten gilt. Seinen nächsten Auftritt absolviert der US-Open-Sieger von 2020 in der kommenden Woche beim ATP-250-Event in Umag.

Thiem fällt aus den Top 100

Das Sandplatzturnier in Kroatien wird Thiem nicht mehr als Top-100-Spieler in Angriff nehmen. Durch sein frühes Aus in Gstaad verliert der Niederösterreicher, der im Berner Oberland vor zwölf Monaten noch das Halbfinale erreicht hatte, in der Weltrangliste weiterhin an Boden.

Die gute Nachricht: An die Veranstaltung in Umag hat Thiem ausschließlich positive Erinnerungen. Bei seinem bisher einzigen Auftritt in der kroatischen Kleinstadt holte er 2015 als aufstrebender Youngster den Titel. Acht Jahre später sind die Voraussetzungen allerdings deutlich andere.

