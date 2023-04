ATP Masters Monaco: Dominic Thiem erhält Last-Minute-Wildcard

Mit etwas Geduld und durch einige Absagen gibt es doch noch eine der begehrten Wildcards für Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2023, 15:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem hat doch noch eine Wildcard für das Masters-Turnier in Monte Carlo erhalten

Warten zahlt sich doch immer wieder aus: Zunächst wurde Dominic Thiem für das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo nicht mit einer Wildcard ausgestattet, nun ihat es aber doch noch geklappt. Nach der gestrigen Absage von Gael Monfils rückte der Brite Jack Draper in den Hauptwettbewerb nach. Damit waren plötzlich zwei Freikarten für das Hauptfeld des Sandplatz-Klassikers im Fürstentum Monaco frei, denn auch Fabio Fognini verzichtete auf die bereits erhaltene Startfreigabe.

Neben Österreichs Nummer eins, die aktuell beim ATP-World-Tour-250-Event in Estoril im Viertelfinale steht, durfte sich der Italiener Lorenzo Sonego über den zweiten Fixplatz für die Veranstaltung im Monte Carlo Country Club freuen. Gegen wen die beiden frisch gekürten Wildcard-Besitzer in der ersten Runde antreten werden, weiß die Tennisgemeinschaft circa gegen 17:30 Uhr - da dürfte die Auslosung in Anwesenheit des Titelverteidigers Stefanos Tsitsipas abgeschlossen sein.