ATP Masters Shanghai: Hurkacz nimmt indisponierten Djokovic raus

Hubert Hurkacz hat in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai mit 6:4 und 6:3 gegen Novak Djokovic gewonnen. Für den Polen war es der erste Erfolg im neunten Treffen mit Djokovic.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.10.2026, 13:49 Uhr

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Hubert Hurkacz hat erstmals Novak Djokovic geschlagen

Als sich Novak Djokovic Mitte des zweiten Satzes beim Seitenwechsel nicht mal mehr auf seine Bank setzte, konnte man schon ahnen, dass der 25-malige Grand-Slam-Champion an diesem Abend in Shanghai nicht mehr allzu viel vor hatte. Tatsächlich hatte Hubert Hurkacz kurz davor das letztlich entscheidende Break im zweiten Satz geschafft, nach 87 Minuten war die Angelegenheit mit 6:4 und 6:3 für den Polen erledigt.

Seinen Siege feierte Hurkacz nicht überschwänglich, schließlich erkannte der Pole schon auch, dass etwas nicht stimmte bei seinem Gegner, dem er in allen bisherigen acht Duellen unterlegen war. Drei Tage nach dem Highlight mit dem Titel in Peking musste Novak Djokovic damit einen Rückschlag verdauen. Vor allem auch im Kampf um eine Teilnahme bei den ATP Finals, die er im Gegensatz zum letzten Jahr diesmal ja anstrebt.

Zverev und Shelton souverän

Vor zwölf Monaten hatte Djokovic in Shanghai ja noch das Halbfinale erreicht, war dort am späteren Champion Valentin Vacherot gescheitert.

Keine Blöße hatten sich davor Alexander Zverev und Ben Shelton gegeben. Zverev gewann gegen Yibing Wu mit 6:4 und 7:6 (4) und spielt in Runde drei gegen Quentin Halys, den er schon bei seinen beiden Titel-Runs in Roland-Garros und bei den US Open in die Scharaken weisen konnte. Shelton wiederum hielt sich an Daniel Altmaier mit 6:3 und 7:6 (6) schadlos.

Für die negativen Überraschungen des Tages sorgten Flavio Cobolli und Andrey Rublev. denn Cobolli unterlag Adrian Mannarino in drei Sätzen, währen Rublev gegen Rei Sakamoto sogar in zwei Durchgängen unterging.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai