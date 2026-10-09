ATP Masters Shanghai live: Alexander Zverev vs. Yibing Wu im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai auf Yibing Wu. Das Match gibt es ab ca. 7:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.10.2026, 20:57 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Yibing Wu

Nach dem Saisonaus von Jannik Sinner will Alexander Zverev so schnell wie möglich den Tennisthron besteigen. Weitere große Schritte kann der zweifache Grand-Slam-Champion beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai machen, wo er nach einem Freilos zum Auftakt auf Yibing Wu trifft.

“Das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist, was ich auf dem Tennisplatz leiste und mein nächstes Match. Darauf konzentriere ich mich jedes Mal”, sagte Zverev in Shanghai. Beim bislang einzigen Duell mit Wu profitierte der Deutsche 2023 in Genf von einer Aufgabe des Chinesen.

Zverev vs. Wu - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Yibing Wu gibt es ab ca. 7:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai