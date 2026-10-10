ATP Masters Shanghai: Medvedev schlägt Struff erneut

Daniil Medvedev hat wie schon vergangene Woche in Peking nun auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai gegen Jan-Lennard Struff gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.10.2026, 08:19 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Daniil Medvedev hat sich von seinem Aus in Peking erholt

In Wimbledon hatte Jan-Lennard Struff in diesem Jahr ja gegen Daniil Medvedev gewonnen, das will der Russe offenbar nicht länger auf sich sitzen lassen. Denn nachdem Medvedev Struff schon beim ATP-Tour-500-Turnier in Peking besiegt hatte, ging nun auch die Zweitrunden-Partie in Shanghai an den ehemaligen Weltranglisten-Ersten. Nach 111 Spielminuten stand Medvedev mit 4:6, 6:4 und 6:3 als Sieger fest.

Nachwirkungen der Disqualifikation im Match gegen Novak Djokovic waren bei Daniil Medvedev höchstens im ersten Satz festzustellen. Da unterliefen ihm ab und zu noch ein paar Fehler ohne Not. Ab Beginn von Durchgang zwei hatte der Favorit aber klar Oberwasser.

Zverev in Runde drei gegen Halys

Aus deutscher Sicht ruhen damit wieder einmal alle verbliebenen Hoffnungen auf Alexander Zverev, der gestern zum Auftakt gegen Yibing Wu gewinnen konnte. Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier sind schon in Runde eins gescheitert. Zverev spielt in Runde drei gegen den Franzosen Quentin Halys.

Auch Jiri Lehecka und Rafael Jodar zählten zu den frühen Siegern an diesem Samstag in Shanghai. Lehecka, der in Tokio erst im Endspiel gegen Carlos Alcaraz verloren hatte, gewann gegen Nuno Borges mit 6:3, 3:6 und 6:3. Jodar besiegte den Argentinier Thiago Agustin Tirante mit 4:6, 6:2 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai