Tien ersetzt Sinner - doch kann der Six Kings Slam überhaupt stattfinden?

Learner Tien wird Jannik Sinner beim Six Kings Slam in Riad ersetzten. Sofern das lukrative Einladungsturnier überhaupt stattfinden kann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2026, 15:19 Uhr

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© Getty Images Learner Tien darf sich über ein üppiges Startgeld freuen

Nach seinen zwei Triumphen beim Six Kings Slam inklusive üppiger Entlohnung kann Jannik Sinner aufgrund seiner Knieverletzung diesmal nicht in Riad aufschlagen. Als Ersatz springt kurzerhand Learner Tien ein, der sich damit auch über das kolportierte Startgeld von 1,5 Millionen US-Dollar freuen darf.

Seinen ersten Auftritt beim umstrittenen Einladungsturnier in Saudi-Arabien wird Tien am 21. Oktober gegen Alex de Minaur bestreiten, im Viertelfinale der oberen Hälfte treffen Alexander Zverev und Taylor Fritz aufeinander. Carlos Alcaraz und Novak Djokovic stehen per Freilos direkt im Halbfinale und steigen erst am 22. Oktober ein, das Finale sowie das Spiel um Platz drei finden zwei Tage später statt.

Saudi-Arabien wird Sportswashing vorgeworfen

Voraussetzung dafür ist freilich, dass der Six Kings Slam sicher über die Bühne gehen kann. Angesichts der aktuellen Lage in Saudi-Arabien bestehen daran zumindest Zweifel. Zuletzt wurden bei Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz auf internationale Flughäfen im Königreich mehrere Menschen getötet.

Beim "Six Kings Slam" gibt es keine Weltranglistenpunkte zu gewinnen, dafür winkt dem Sieger des 2024 erstmals ausgetragenen Showevents ein kolportiertes Preisgeld von sechs Millionen US-Dollar. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warf Saudi-Arabien in der Vergangenheit immer wieder Sportswashing vor.