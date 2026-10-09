ATP: Nach Sieg über Djokovic - Hurkacz in einer "Big-3"-Reihe mit Zverev und Thiem

Hubert Hurkacz hat in Shanghai erstmals gegen Novak Djokovic gewonnen - nach zuvor acht Niederlagen gegen den 24-fachen Majorchamp. Er hat damit auch Seltenes geschafft.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.10.2026, 21:31 Uhr

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© Getty Images Hubert Hurkacz, Novak Djokovic

Ein Sieg über den “Djoker”? An sich schon eine tolle Leistung, auch wenn der gute alte Novak zuletzt ja einige Sorgen um seine Gesundheit mit sich herumträgt. Und trotz des Titelgewinns kürzlich in Peking nun auch in Shanghai nicht wirklich ausgeschaut hat, als befände er sich bei vollen Kräften.

Was die Leistung des Polen natürlich nicht schmälern soll. Speziell, weil sich “Hubi” mit dem Sieg über Djokovic einen erlesenen Kreis gespielt hat. Unter der offenbar neuen Kategorie ”Spieler, die Nadal auf Sand, Federer auf Rasen und Djokovic auf Hartplatz besiegt haben" hat sich Hurkacz nämlich nun verewigt.

Ein Sieg über Nadal auf Sand? In Rom 2024. Gegen Federer auf Rasen? In Wimbledon 2021. Und gegen Djokovic auf Hartplatz? Eben nun, in Shanghai. Wobei man, sorry Huberto, einschränken muss: Auch Nadal und Federer waren bei eben jenen Matches angeschlagen, für Federer war es in Wimbledon 2021 der letzte Auftritt seiner Tenniskarriere überhaupt.

Murray, Thiem und Zverev gegen die Big 3

Etwas beeindruckender - noch mal sorry, Huberto - sind da die Siege der anderen drei Kandidaten, die in dieser Liste auftauchen. Also Andy Murray, der Nadal 2015 und 2016 in Madrid schlug, Federer 2012 bei den Olympischen Spielen und Djokovic ganze acht Mal auf Hartplatz.

Oder Alexander Zverev, der Nadal gleich zwei Mal auf Sand bezwungen hat (u.a. bei dessen letzten Auftritt in Roland-Garros), Federer 2016 in Halle und Djokovic auch vier Mal auf Hartcourt.

Und: Dominic Thiem. Er gewann gegen Nadal sogar vier Mal auf Sand, gegen Federer 2016 auf Rasen in Stuttgart und gegen Djokovic 2019 und 2020 bei den ATP Finals.