ATP Masters Shanghai: Shelton schlägt starken Altmaier in Runde zwei

Ben Shelton ist mit einem 6:3 und 7:6 (6) gegen Daniel Altmaier in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.10.2026, 08:32 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton musste sich in Shanghai gegen Daniel Altmaier ganz schön strecken

Das war ein hartes Stück Arbeit für Ben Shelton, vor allem im zweiten Satz. Denn da spielte Daniel Altmaier voll auf Augenhöhe mit dem US-Open-Finalisten 2026 mit. Das Tiebreak hätte in beide Richtungen gehen können. Letztlich setzte sich Shelton aber mit 6:3 und 7:6 (6) durch. In Runde drei bekommt es Shelton nun mit Arthur Gea zu tun, der sich bereits gestern gegen seinen französischen Landsmann Ugo Humbert durchsetzen konnte.

Unmittelbar im Anschluss steigt nun Alexander Zverev in das vorletzte Masters-1000-Event des Tennisjahres 2026 ein. Zverev trifft auf Lokalmatador Yibing Wu. Später am heutigen Freitag will auch Novak Djokovic seine aufsteigende Form bestätigen. Der frisch gekürte Champion von Peking spielt gegen Hubert Hurkacz.

Der große Abwesende in Shanghai ist ja Jannik Sinner,. der 2026 nicht mehr auf die ATP-Tour zurückkehren wird. Carlos Alcaraz ist dagegen dabei und beginnt nach seinem Erfolg in Tokio vergangene Woche nun gegen Juan Manuel Cerundolo.

Eine kleine Überraschung schaffte der junge Japaner Rei Sakamoto, der sich gegen Andrey Rublev mit 6:4 und 6:4 behaupten konnte. Rublev hatte zuletzt in Hangzhou ja das Endspiel erreicht, das er dann aber gegen Daniil Medvedev verlor.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai