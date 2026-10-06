ATP Masters Shanghai: Werden die Fans einen frischen Ben Shelton sehen?

Ben Shelton kommt nach einer kurzen Pause beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai wieder zurück in den Tenniszirkus. Was darf man vom US-Amerikaner erwarten?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 18:04 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton zuletzt beim Davis Cup in Prag

Nach den beiden Niederlagen im Davis Cup in Prag hat Ben Shelton mal kurz die Handbremse gezogen. Kein Laver Cup, auch kein Start danach bei einem der 500er in Peking oder Tokio. Für letzteres Turnier hatte Shelton genannt, dann aber wieder zurückgezogen. 55 Matches zehren auch am vorbildlich austrainierten Körper des 23-jährigen US-Amerikaners.

Vier Titel hat Shelton in diesem Jahr abgeräumt, den größten davon erneut in Kanada, wo er als Toronto-Champion von 2025 seinen Triumph eben in Montreal wiederholen konnte. Die größte Enttäuschung war wohl die Niederlage im Endspiel der US Open gegen Alexander Zverev, Shelton gelobte, daraus gelernt zu haben.

Ersetzt Shelton Sinner bei den Six Kings?

Der Saison-Endspurt wird de neuerliche Teilnahme an den ATP Finals bringen, davor ist das Programm auch eher stramm. Denn Shelton wird jetzt in Shanghai und dann in Basel und beim 1000er in Paris aufschlagen. Und wäre der natürliche Ersatz-Kandidat für Jannik Sinner bei den Six Kings in Riad - der Südtiroler hat seine Saison 2026 aufgrund seiner Kniebeschwerden ja heute offiziell für beendet erklärt.

In Shanghai startet Shelton an Position drei gesetzt, nach einem Freilos könnte ein interessantes Duell mit Rückkehrer Holger Rune warten. Oder eines gegen Daniel Altmaier. Geht es nach der Setzliste, könnte es im Viertelfinale ein Wiedersehen mit Frances Tiafoe geben, also eine neue Auflage des Halbfinales bei den US Open vor wenigen Wochen. Sollte aber Novak Djokovic noch Ambitionen auf einen Teilnahme in Turin hegen, dann wäre eher der Serbe, in Shanghai als Nummer zehn gereiht, der wahrscheinlichere Gegner in der Runde der letzten acht.

Verläuft aber wirklich alles nach Papierform, dann würden die Fans in Shanghai in der Vorschlussrunde eine Wiederauflage des Endspiels der US Open zwischen Shelton und Alexander Zverev sehen.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai