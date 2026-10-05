ATP Peking: Novak Djokovic im Finale! Daniil Medvedev trifft Zuschauer und wird disqualifiziert

Das Peking-Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev endete mit einer Disqualifikation. Der russische US-Open-Champion traf einen Zuschauer Ende des zweiten Satzes mit einem Ball direkt im Gesicht. Für Djokovic geht es im Finale gegen Alex de Minaur.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.10.2026, 17:22 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic steht im Peking-Finale

Novak Djokovic steht beim ATP-500-Turnier in Peking im Endspiel. Sein Halbfinalgegner Daniil Medvedev wurde beim Stand von 7:5 und 5:3 für den Serben disqualifiziert. Der sichtlich frustrierte Russe traf im neunten Spiel des zweiten Satzes einen Zuschauer mit einem Ball im Gesicht und durfte die Partie anschließend nicht fortsetzen. Der Fan, der den Ball ins Auge bekommen hatte, musste seinen Platz unter Schmerzen verlassen.

“Das ist ein bisschen ein Schock”, sagte Djokovic. “Ich hoffe, dass die Person nicht schwerer verletzt ist. Auf der anderen Seite tut mir Daniil leid. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, disqualifiziert zu werden”, spielte der 39-Jährige auf einen ähnlichen Vorfall bei den US Open 2020 an. Medvedev entschuldigte sich unterdessen beim Zuschauer und betonte, es tue ihm "unheimlich leid". Es sei zu "100 Prozent ein Unfall" gewesen.

Vor der Disqualifikation lieferten sich Djokovic und Medvedev einen hochintensiven Schlagabtausch, in dem der russische US-Open-Champion von 2021 nur zwei seiner 18 Breakbälle verwandelte. Djokovic, der zwischenzeitlich wieder einmal sichtlich mit körperlichen Problemen kämpfte, nutzte seinerseits vier Chancen und erreichte nach 2:29 Stunden Spielzeit auf unübliche Art und Weise das Endspiel.

Hurkacz muss gegen De Minaur aufgeben

Mit dem Finaleinzug baute Djokovic seine beeindruckende Serie in Peking auf 33 Siege und null Niederlagen aus. Der langjährige Weltranglistenerste schloss damit zu Rekordhalterin Monica Seles auf, die in den 1990er-Jahren bei den Australian Open ebenfalls ihre ersten 33 Partien für sich entschieden hatte.

Im Finale von Peking bekommt es Djokovic am Dienstag mit Alex de Minaur zu tun. Der Australier profitierte im ersten Halbfinale des Tages beim Stand von 6:4 und 3:2 von einer Aufgabe seines Kontrahenten Hubert Hurkacz. Der Pole hatte mit Problemen im Adduktorenbereich zu kämpfen.

Hier das Einzel-Tableau in Peking