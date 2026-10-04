ATP Tokio: Alcaraz im Halbfinale, Shapovalov muss aufgeben

Carlos Alcaraz hat im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio gegen Denis Shapovalov mit 7:6(3) und 2:1 geführt, ehe der Kanadier aufgeben musste.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 08:02 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz in Tokio

Carlos Alcaraz steht erneut im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio. Auch wenn der Titelverteidiger sicherlich nicht auf diese Art und Weise gewinnen wollte. Aber: Nachdem Denis Shapovalov beim Stand von 1:1 im zweiten Satz ein Medical Timeout nehmen musste, ging beim Kanadier nichts mehr.

Dabei war „Shapo“ voll im Match, nahm Alcaraz im ersten Satz gleich dreimal dessen Aufschlag ab, hatte sogar selbst einen Satzball. Aber wie schon in den Runden davor, war Alcaraz in den entscheidenden Phasen dann wieder voll da. Und gewann schließlich mit 7:6 (3) und eben 2:1.

Im ersten Match des Tages hatte sich Jaume Munar mit Kyrian Jacquet nicht lange aufgehalten. Wobie: Für das 6:4 und 6:2 benötigte der Spanier immerhin auch 100 Minuten.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio