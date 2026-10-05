ATP Tokio: Carlos Alcaraz dreht Match gegen Jaume Munar und zieht ins Finale ein

Carlos Alcaraz steht beim ATP-500-Turnier in Tokio erneut im Finale. Der Titelverteidiger besiegte Landsmann Jaume Munar im Semifinale in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2026, 12:08 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz besiegte Jaume Munar in drei Sätzen

Carlos Alcaraz hat erstmals seit seiner Rückkehr auf die Tour ein Endspiel erreicht. Der Spanier bezwang seinen Landsmann Jaume Munar im Halbfinale des ATP-500-Turniers von Tokio nach 2:31 Stunden Spielzeit mit 5:7, 6:3 und 6:1.

Alcaraz lag im Eröffnungsdurchgang mit 5:3 voran, verlor dann aber 14 Punkte am Stück und demzufolge auch den Satz. Der siebenfache Grand-Slam-Champion hatte allerdings die richtige Antwort parat und gab im weiteren Matchverlauf nur mehr vier Games ab. Vor allem im dritten Abschnitt spielte Alcaraz phasenweise auf seinem Topniveau.

“Es scheint, als würde ich im ersten Satz immer Probleme haben”, sagte Alcaraz im Interview nach dem Match. “Aber ich bin sehr glücklich darüber, wie ich jedes Mal zurückkomme.” Im Finale trifft der Titelverteidiger auf Jiri Lehecka oder Valentin Vacherot.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio