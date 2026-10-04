ATP Tokio: Carlos Alcaraz ist schon fast wieder er selbst

Da sein, wenn es darauf ankommt: Carlos Alcaraz zeigt beim ATP-Tour-500-Turnier in Tokio, dass er diese Kunst schon wieder beherrscht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 17:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in Tokio im Halbfinale

Zu den großen Talenten von Carlos Alcaraz zählt ja auch, dass sich der Spanier im Laufe eines Turnieres stetig verbessert, nur um dann in der Endphase auf seiner höchsten Schaffensstufe zu agieren. Das lässt sich meist an der Rückhand ablesen, die Alcaraz zu Beginn eines Events noch streut - wenn es aber ernst wird, dann kommen noch zwei, drei Prozent mehr Konzentration dazu. Und dann läuft das Werkel.

In Tokio scheint sich dieses Muster wieder einmal zu bestätigen. Da steht Titelverteidiger Alcaraz wieder im Halbfinale, der Aufgabe von Denis Shapovalov geschuldet. Was nicht heißt, dass Alcaraz die Partie nicht auch so gewonnen hätte, nein, davon ist natürlich auszugehen. Aber in seinen ersten drei Matches in der japanischen Hauptstadt hat der siebenmalige Grand-Slam-Champion auch schon acht Satzbälle abwehren müssen: drei zum Auftakt gegen Alex Michelsen (im ersten - den zweiten Durchgang verlor Alcaraz), gleich vier gegen Matteo Arnaldi und am Sonntag einen gegen Shapovalov.

Alcaraz nun gegen Munar

Gewissermaßen ist Carlos Alcaraz bislang eben so hoch gesprungen, wie er musste. Gegen Jaume Munar wird das womöglich ein paar Zentimeter höher sein, denn dieser hat in Tokio bislang einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Bislang hat es vier Begegnungen der beiden gegeben, Alcaraz hat die Nase mit 3:1-Siegen vorne.

Aber insgesamt lässt sich festhalten, dass Alcaraz schon fast wieder spielt wie vor seiner Verletzungspause. Da gab es ja auch das bislang letzte Halbfinale in Monte-Carlo. Das konnte Alcaraz gegen Lokalmatador Valentin Vacherot souverän für sich entscheiden, ehe er das Endspiel gegen Jannik Sinner verlor. Im einzigen Match, das die beiden großen Konkurrenten der jüngeren Vergangenheit in dieser Saison ausgetragen haben.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio