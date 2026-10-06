ATP Tokio: Carlos Alcaraz verteidigt Titel mit Finalsieg über Jiri Lehecka

Der Sieger des ATP-500-Turniers in Tokio heißt auch im Jahr 2026 Carlos Alcaraz. Der Spanier verteidigte den Titel in Japans Hauptstadt mit einem Zweisatzerfolg über Jiri Lehecka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2026, 12:57 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz holte in Tokio erneut den Titel

Carlos Alcaraz hat seinen Titel beim ATP-500-Turnier in Tokio verteidigt. Der siebenfache Grand-Slam-Champion aus Spanien gewann das Finale gegen den Tschechen Jiri Lehecka mit 7:6 (4) und 6:4 und blieb in Japans Hauptstadt damit weiterhin ungeschlagen.

Lehecka gelang im Endspiel das erste Break, Alcaraz schlug Mitte des ersten Satzes aber zurück und sicherte sich das Tiebreak nach 2:4-Rückstand dank fünf Punktgewinnen in Folge. Im zweiten Satz reichte dem Weltranglistendritten ein Break zum 4:3, nach 1:36 Stunden Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball.

Alcaraz durfte sich damit über seinen dritten Turniersieg im Kalenderjahr 2026 und den ersten seit seiner Rückkehr auf die Tour freuen. Zu Jahresbeginn hatte der Iberer bei den Australian Open und in Doha triumphiert. Ab Mitte April musste der 23-Jährige aufgrund einer Handgelenksverletzung über vier Monate pausieren.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio