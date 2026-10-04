ATP Tokio: Oh, la la! Vacherot stoppt Fils

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Tokio hat Valentin Vacherot im Viertelfinale einigermaßen überraschend Artur Fils in drei Sätzen bezwingen können.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 12:15 Uhr

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© Getty Images Valentin Vacherot ist in Tokio weiterhin auf Kurs Titelgewinn

Jeder ATP-Punkt, den Valentin Vacherot in dieser Woche in Tokio macht, muss ab der kommenden in Shanghai nicht mehr verteidigt werden. So oder so ähnlich könnte der Monegasse denken, schließlich geht er als Titelverteidiger in das vorletzte ATP-Masters-1000-Event der Saison. 2025 hatte Vacherot ja aus der Qualifikation heraus sensationell den Titel in Shanghai geholt, im Endspiel gegen Cousin Arthur Rinderknech.

Nun steht er in Tokio zumindest einmal im Halbfinale. Und das nach einem doch überraschenden 7:5, 4:6 und 6:4 gegen Arthur Fils. Der wiederum war zwar über die Qualifikation gekommen, aufgrund der Weltranglisten-Platzierung und er der bisherigen Leistungen in Tokio musste der Fils aber als Favorit gelten.

Alcaraz morgen gegen Munar

In der Vorschlussrunde trifft Vacherot nun entweder auf Jiri Lehecka oder Adolfo Vallejo.

In der oberen Tableau-Hälfte sind noch Carlos Alcaraz und Jaume Munar vertreten. Titelverteidiger Alcaraz führte gegen Denis Shapovalov mit 7:6 (3) und 2:1, als der Kanadier wegen einer Verletzung aufgeben musste. Munar gewann im ersten Match des Tages gegen Karina Jacquet mit 6:4 und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio