Coleman Wong und Wang Xiyu holen Gold bei den Asien-Spielen

Bei der 20. Ausgabe der Asien-Spiele triumphierten Coleman Wong aus Hongkong bei den Herren und die Chinesin Wang Xiyu bei den Damen jeweils im Einzel-Wettbewerb und sicherten sich dadurch auch einen direkten Startplatz im Hauptfeld der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2026, 09:28 Uhr

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© Getty Images Coleman Wong (l.) und Wang Xiyu (r.) sicherten sich mit ihrem jeweiligen Titel im Einzel auch die Teilnahme bei Olympia 2028 in Los Angeles.

Während gerade einmal die absoluten Top-Spieler:innen aufgrund ihres Rankings bereits von einer fixen Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ausgehen können, bietet sich für weitere Profis über die Kontinental-Wettbewerbe die Chance, seit der Tennis-Weltverband für die jeweiligen Triumphatoren im Einzel einen fixen Startplatz für die folgenden Olympischen Spiele ausgelobt hat. Den Anfang bei den verschiedenen Kontinental-Entscheidungen machte die 20. Auflage der Asien-Spiele, die im japanischen Nagoya ausgetragen wurden.

Seiner Favoritenrolle bei den Herren gerecht wurde dabei der topgesetzte Coleman Wong aus Hongkong, der sich im Endspiel gegen den an Position 3 geführten Chinesen Wu Yibing glatt mit 6:2, 6:4 behaupten konnte. Als aktuelle Nr. 100 der Welt bleibt dem 22-jährigen Schützling der Rafa-Nadal-Academy somit eine Zitterpartie bezüglich des Ranking-Cuts für Los Angeles erspart.

Die größte Sensation bei den Damen schaffte die Chinesin Wang Yixu bereits im Halbfinale, wo sie mit der Filipina Alexandra Eala die topgesetzte Nr. 18 der Welt nach verlorenem ersten Durchgang noch besiegen konnte. Mit dem Momentum im Rücken war die 25-Jährige auch im Endspiel von ihrer Landfrau Zhang Shuai nicht zu stoppen, die sie deutlich mit 6:2, 6:1 bezwingen konnte. Auch die Nr. 85 im WTA-Ranking kann dadurch mit dem fixen Start beim Olympia-Event in Kalifornien planen.