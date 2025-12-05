Jasmine Paolini als Fackelträgerin für Winter-Olympia 2026

Der Fackellauf für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d’Ampezzo machte Station im historischen Panathinaiko-Stadion von Athen, in dem die Italienerin Jasmine Paolini an ihren Landsmann Filippo Ganna übergeben durfte, der als Rad-Profi ebenfalls wie die Weltranglisten-3. bereits eine Goldmedaille bei Olympia erringen konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.12.2025, 14:13 Uhr

© Getty Images Im altehrwürdigen Panathinaiko-Stadion in Athen übernahm Jasmine Paolini die Flamme der Olympischen Winterspiele 2026 vom griechischen Ringer Georgios Kougioumtsidis.

In allerbester Erinnerung dürften die olympischen Emotionen bei Jasmine Paolini im Kopf präsent sein, schließlich krönte sich die Italienerin an der Seite ihrer Landsfrau Sara Errani bei den Sommerspielen 2024 mit der Goldmedaille im Doppel.

Und so dürfte es in der Off-Season keinerlei Zögern bei der zweifachen Billie-Jean-King-Cup-Triumphatorin gegeben haben, als die Anfrage bezüglich eines Engagements als Fackelträgerin im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2026 eintrudelte, die in Mailand und Cortina d’Ampezzo ausgetragen werden.

Auch die Bühne für ihren Einsatz konnte kaum stilvoller ausgewählt sein. Nach dem Entzünden der Flamme im historischen Olympia machte der Fackellauf nach über 2000 Kilometern Station im altwürdigen Panathinaiko-Stadion in Athen, das 1896 als Austragungsort für die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit fungierte.

Und so ließ es sich die zweifache Grand-Slam-Finalistin von 2024 in der griechischen Hauptstadt nicht nehmen, stilgerecht ihres Amtes zu walten und die Flamme nach Übernahme von dem griechischen Ringer Georgios Kougioumtsidis, Weltmeister und mehrfacher Europameister, an ihren Landsmann Filippo Ganna zu übergeben, der als Radprofi neben Etappensiegen auf der Straße beim Giro d’Italia und der Vuelta a Espana auch die olympische Goldmedaille 2021 in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn feiern durfte.

Selbst aktiv nach olympischem Edelmetall kann die italienische Fackelträgerin 2028 wieder greifen, wenn die nächsten Olympischen Sommerspiele in Los Angeles abgehalten werden.