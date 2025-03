"Fünf Minuten vorher erfahren": Nadal erinnert sich an Olympia-Eröffnung

Rafael Nadal durfte im vergangenen Jahr als Fackelträger bei den Olympischen Spielen bei einer der spektakulärsten Eröffnungsfeiern eine große Rolle spielen. Eine Situation, die ihn beinahe übermannt hat.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2025, 07:44 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Es waren spektakuläre Bilder im Sommer 2024: Die Eröffnungsfeier in Paris anlässlich der Olympischen Sommerspiele waren zwar verregnet - aber in Sachen Choreografie sensationell.

Auch aus Tennisfan-Sicht. Denn mit Nadal, Serena Williams und Amélie Mauresmo spielten gleich drei Tennis-Champs eine große Rolle.

Vor allem aber der Auftritt von “Rafa” rührte Fans zu Tränen. Nadal hatte das Olympische Feuer von Fußballikone Zinedine Zidane übernommen und durfte sie auf einem Schnellboot weitergeben (an Serena).

Im Podcast von Andy Roddick ging es nun genau darum. „Dass du, als Spanier, die Fackel von Zidane in Paris übernimmst: Das ist (normalerweise) nicht denkbar. Das setzt Jahrzehnte von Respekt voraus. Es war einer der coolsten Momente meiner Zeit als Tennisfan“, schwärmte “A-Rod” über dieses ikonische Erlebnis. Er sei stolz auf unseren Sport gewesen, stolz für Nadal. Dem man damit gezeigt habe, dass er einer der wichtigsten Figuren der französischen Sportgeschichte sei.

“Einer der emotionalsten Momente meiner Tenniskarriere”, sagt Nadal

„Ich werde mich dafür niemals ausreichend bedanken können“, befand auch Nadal. „Als Nicht-Franzose diesen Moment geschenkt zu bekommen, (…) die Fackel von Zidane überreicht zu bekommen, vorm Eiffelturm: Das war einer der emotionalsten Momente meiner Tenniskarriere.“

Die Olympischen Spiele seien “das wichtigste Event in unserem Teil der Welt, im Sport”. Das Ganze in Paris, mit der Geschichte, die er hier habe (als 14-facher French-Open-Sieger): „Diese Liebe zu spüren, in der wichtigsten Stadt meiner Tenniskarriere, hat mich sehr stolz gemacht und sehr glücklich.“

Nadal: Erst fünf Minuten vorher gewusst, was passiert

Dabei habe er selbst vom genauen Prozedere erst kurz vor knapp erfahren. Er habe im Vorfeld einen Anruf bekommen vom Olympischen Komitee. Ob er Teil der Eröffnungszeremonie sein wolle? Klar. Aber was genau er machen musste, habe man ihm „fünf Minuten vorher“ gesagt. „Es war ein ganz großes Geheimnis.“ Er habe in einem bestimmten Bereich gewartet, dann, auf dem Weg zur Fackel, habe man ihm erklärt: Okay, du übernimmst sie hier.

Kurz zuvor habe er etwas angefangen zu weinen, gab Nadal zu. „Dann habe ich mir gesagt: Reiß dich zusammen, Mann! Das ist nicht der Moment zu weinen, sondern zu genießen!“