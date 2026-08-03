Heute vor 30 Jahren: Andre Agassi gewinnt Gold in Atlanta

Andre Agassi hat heute vor 30 Jahren die olympische Goldmedaille im Einzel in Atlanta gewonnen. Erstaunlicher war allerdings der Name des Bronzemedaillengewinners.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.08.2026, 19:04 Uhr

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© Getty Images Leander Paes, Sergie Bruguera und Andre Agassi bei den Olympisxhen Spielen 1996 in Atlanta

Tennis hatte bei den Olympischen Sommerspielen 1996 noch keine lange Tradition hinter sich, schließlich wurde diese Disziplin erst 1988 vollinhaltlich wieder in das Programm der Spiele mit aufgenommen. Zuletzt wurde 1924 um Edelmetall gespielt. 1984 hatte es einen „Demonstrations“-Wettbewerb, Stefan Edberg trug dabei den brotlosen Sieg davon.

1988 hieß der erste Olympiasieger der Moderne im Tennis dann Miloslav Mecir, 1992 gewann etwas überraschend Marc Rosset die Goldmedaille im Einzel in Barcelona.

Vier Jahre später hat der olympische Zirkus in Atlanta Station gemacht. Und Andre Agassi war es vergönnt, als Lokalmatador den Sieg davonzutragen. Angesichts der Setzliste keine Überraschung: Denn Agassi war als Nummer eins gestartet. Gleich dahinter war Goran Ivanisevic gereiht, der allerdings gleich zum Auftakt gegen Marcos Ondruska aus Südafrika verlor. Und das recht glatt.

Agassi schlägt im Endspiel Bruguera

Agassi allerdings startete mit einem knappen Erfolg gegen Jonas Björkman, danach gewann er gegen Karol Kucera ebenfalls noch in zwei Sätzen. Ab dem Achtelfinale gab es mehr Probleme, die Agassi zunächst gegen den jetzigen CEO der ATP, Andrea Gaudenzi, und in der Runde der letzten acht gegen Wayne Ferreira aber meisterte. In der Vorschlussrunde gab es dann wieder leichtes Spiel - denn wie es Leander Paes im Einzel dorthin geschafft hat, gibt bis heute Rätsel auf. Zumal der Inder auch das Match um die Bronzemedaille gegen Fernando Meligeni für sich entscheiden konnte.

Andre Agassi aber war auf Gold gepolt. Und ließ im Endspiel gegen den damals nicht gesetzten Sergi Bruguera nichts anbrennen. Am 03. August 1996 gewann Agassi das olympische Finale von Atlanta mit 6:2, 6:3 und 6:1. Und hat in seiner Karriere wie Novak Djokovic, Rafael Nadal und seine Ehefrau Stefanie Graf alle vier Majors und eben auch das olympische Einzel-Turnier auf seiner Habenseite. Graf allerdings hat diese fünf Titel bekanntlich innerhalb eines Kalenderjahres gewonnen - nämlich 1988.

