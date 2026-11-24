Dauer-Diskussion um Davis Cup: Alexander Zverev reist als Chefkritiker an

Alexander Zverev gehört zu den scharfen Kritikern des veränderten Davis-Cup-Formats. Die Star-Dichte könnte künftig weiter abnehmen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 12:20 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev weilt bereits in Bologna

Alexander Zverev kommt mit gemischten Gefühlen nach Bologna. Einmal die "hässlichste Salatschüssel der Welt" in den Händen zu halten und im Davis Cup für Deutschland zu triumphieren, hat der Weltranglistenerste immer wieder als ein großes Ziel ausgegeben. Zugleich macht der Champion der French Open und der US Open kein Geheimnis aus seinem Frust über den Modus.

Der legendäre Teamwettbewerb, der einst die Massen elektrisierte und nun in einem Finalevent in Norditalien ausgetragen wird, ist seit Jahren Gegenstand von erhitzten Diskussionen in der Tennisszene. Zverev hat sich dabei zum Chefkritiker entwickelt. "Das, was wir in Bologna spielen, ist absoluter Mist. Ich hoffe, wir kehren wieder zum alten Format zurück", hatte der 29-Jährige schon im September geschimpft, als das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann vor heimischem Publikum in Halle den Einzug ins Viertelfinale geschafft hatte.

Warten auf den Durchbruch

Der Hamburger stört sich vor allem an den reduzierten Heim- und Auswärtsspielen seit der großen Reform von 2019 mit dem Einstieg der Investmentgruppe Kosmos um Gerard Piqué. Seit 2023 führt der Weltverband World Tennis den legendären Wettbewerb wieder in eigener Regie und dokterte immer wieder am Modus herum. Der große Durchbruch ist dabei bislang nicht gelungen.

Regelmäßig kommt in der Debatte auch der Vorschlag auf, den Davis Cup nur noch alle zwei Jahre auszutragen. Unter anderem zählt Carlos Alcaraz, der frischgebackene Sieger der ATP Finals in Turin, zu den Befürwortern dieser Veränderung. "Ich möchte unbedingt eines Tages den Davis Cup gewinnen", sagte der spanische Topstar. Aber wie auch der verletzt in Bologna fehlende Jannik Sinner macht er sich schon in jungen Jahren viele Gedanken um seine körperliche und mentale Belastung angesichts des vollgepackten Kalenders.

Keine Weltranglistenpunkte, geringes Preisgeld

Wie auch Zverev wagt Alcaraz in der diesjährigen Finalrunde einen erneuten Anlauf auf den Gewinn der begehrten Trophäe, nachdem er in der Qualifikation im September noch gefehlt hatte. Sollte einer der Topstars am Ende die Trophäe in den Händen halten, könnte eine zukünftige Teilnahme dann unwahrscheinlicher werden.

Der Termin ganz am Ende einer langen Saison ist unglücklich und verkürzt die Pause der Stars. Zudem gibt es für Siege keine Weltranglistenpunkte, und das Preisgeld ist im Vergleich zu anderen Topevents auch eher gering. "Nicht jeder Wettbewerb muss sich um Geld drehen", sagte aber Zverev einmal: "Der Davis Cup ist Historie."

Entsprechend motiviert stürzt er sich trotz aller Kritik im Team von Bundestrainer Michael Kohlmann in die Finalrunde, die für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) mit einem Viertelfinalduell am Donnerstag (10 Uhr/Tennis Channel und tennis.de) gegen Großbritannien beginnt.