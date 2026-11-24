Jürgen Melzer im Interview: "Wir zählen im Davis Cup zur absoluten Weltklasse"

Mit Spanien wartet auf Österreich im Davis-Cup-Viertelfinale die nominell stärkste Mannschaft des Wettbewerbs. Kapitän Jürgen Melzer verrät im tennisnet-Interview, warum er an die Sensation glaubt und die neuerliche Qualifikation für die Finalrunde “unterschätzt” wird.

von Nikolaus Fink aus Bologna

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 08:20 Uhr

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© Getty Images Voller Fokus auf Spanien: Jürgen Melzer

Herr Melzer, Sie haben im Juli im tennisnet-Interview gesagt, dass Carlos Alcaraz in Topform der beste Tennisspieler der Welt ist. Muss einem aus österreichischer Sicht angst und bange werden?

Tennis ist immer noch ein Spiel, wo man keine Angst haben muss. Es passiert nichts, wenn man ein Match verliert. Auf der anderen Seite ist er im Moment natürlich der beste Spieler der Welt. Er hat 14 Partien in Folge gewonnen und bei den ATP Finals alle Gegner außer Ben Shelton dominiert. Wenn er hier spielt, ist er natürlich klar zu favorisieren. Das Schöne am Tennissport ist, dass an einem Tag sehr viel passieren kann. Auch er kann einmal einen schlechten Tag haben. Aber natürlich wäre er haushoher Favorit, wenn er auf den Platz geht. Wir müssen einfach schauen, dass wir das Beste daraus machen und am Donnerstagabend nach den Matches erhobenen Hauptes rausgehen. Dass Spanien nicht unbedingt ein Wunschlos war, ist aber auch jedem klar.

Wie kann man Jurij Rodionov auf dieses Duell vorbereiten?

So wie ich ihn auf alle anderen Partien auch vorbereite: Ich überlege mir, wo es Schwächen gibt. Das sind bei Alcaraz eh nicht viele, aber vielleicht gibt es die eine oder andere Sache, wie man ihn ärgern kann. Das werden wir besprechen. Man muss sich einmal anschauen, ob er genügend trainiert und überhaupt zum Einsatz kommt. Aber es ist nicht einfach, einen Spielplan gegen Carlos Alcaraz zu entwickeln.

Zuletzt tauchten ein paar Gerüchte auf, dass Alcaraz am Donnerstag möglicherweise geschont werden könnte. Ist es eine Extra-Motivation, dass Spanien Ihr Team vielleicht unterschätzt?

Nein. Wenn ich diese Spieler zur Verfügung hätte, würde ich diese Überlegung ebenfalls anstellen. Bei den Spaniern geht es ja wirklich darum, dass sie den Davis Cup gewinnen. Sie haben das Team dafür. Wenn man nach der Papierform geht, wären sie auch mit Jodar und Merida in beiden Matches haushohe Favoriten. Ich könnte mir daher schon vorstellen, dass es diese Überlegung gibt. Natürlich ist auch klar, dass wir versuchen werden, ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ob Alcaraz spielt oder nicht: Wir sind krasser Außenseiter.

Rafael Jodar hat ein sehr starkes Jahr hinter sich, ist nach seinem Finaleinzug in Shanghai aber offenbar ein bisschen müde geworden. Wie schätzen Sie seine Form ein und wessen Spiel Ihrer potenziellen Zweier (Lukas Neumayer oder Joel Schwärzler, Anm.) passt besser auf ihn?

Beide haben die Waffen, um dagegenzuhalten. Jodar hat dieses Jahr nicht ganz so konstant gespielt, vor allem nicht mehr nach Shanghai. Auch bei den US Open hat er eine überraschende Erstrundenniederlage (gegen Bu Yunchaokete, Anm.) kassiert. Es gibt schon Dinge, die man machen kann, um ihn länger zu ärgern. Das werden wir sicherlich durchgehen. Wir werden auch in diesem Match Außenseiter sein, aber da ist was drin. Wenn Spanien tatsächlich mit Alcaraz und Jodar spielt, ist die Jodar-Partie sicher eher die, die man gewinnen kann.

Das erinnert ein wenig an die Ausgangslage im Vorjahr gegen Italien.

Für mich war es damals fast noch ein wenig eklatanter. Das Matchup zwischen Jurij und Matteo (Berrettini, Anm.) hat super gepasst, weil Jurijs Stärken genau in Matteos Schwächen reingehen. Da waren wir auch relativ knapp an einem Satzgewinn dran. Heuer ist das ein bisschen anders, weil beide Spieler noch einmal eine Stufe besser sind. Natürlich wird es schwer, aber wenn man auf den Platz geht, hat man immer eine Chance. Die wollen wir nutzen.

Bei einem möglichen Doppel hätten Sie wohl kaum Sorgen, oder?

Selbst da hat Spanien Marcel Granollers, der in den vergangenen zehn Jahren gefühlt immer bei den ATP Finals dabei war und so erfahren ist. Wenn ich als Spanien im Doppel einen Sieg brauche und mit Alcaraz/Granollers spiele, wäre das nicht so ein schlechtes Doppel (lacht). Das müssten wir auch erstmal gewinnen. Aber natürlich: Wenn es dazu kommen sollte, würde ich nervös, aber zuversichtlich auf der Bank sitzen.

Österreich ist zum zweiten Mal in Folge bei den Final 8 dabei - und das ohne Top-100-Spieler. Wie ordnen Sie diesen Erfolg ein?

Extrem hoch. Wir beweisen, dass Teamgeist und Leidenschaft einen in diesem Bewerb extrem weit bringen können. Natürlich braucht man auch ein gewisses Niveau, aber wir schaffen es immer, dass unsere Mannschaft an den Davis-Cup-Wochenenden zur Höchstform oder sogar darüber hinaus aufläuft. Es wird unterschätzt, wie gut das in den vergangenen beiden Jahren war. Wir sind ohne Top-100-Spieler die Nummer sechs der Welt - und das in einer Weltsportart, die in über 200 Ländern gespielt wird und wo es allein im Davis Cup mehr als 150 Teilnehmer gibt. Das ist schon ganz gut, das ist natürlich schwer untertrieben. Wir zählen in diesem Bewerb zur absoluten Weltklasse. Das taugt mir als Kapitän natürlich.