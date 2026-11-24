Davis Cup: Flavio Cobolli hat genug von den Tränen

Italien peilt bei der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna den vierten Titel in Folge an. Während Flavio Cobolli keine Tränen mehr vergießen will, birgt ein personeller Wechsel bei den Gastgebern Brisanz.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 12:19 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli führt Italien erneut an

von Nikolaus Fink aus Bologna

Die ersten drei Medientermine am Montag riefen in Bologna noch nicht das allergrößte Interesse hervor. Was freilich nicht an den Teams aus Kanada, Tschechien und Südkorea liegt. Vor allem die Tschechen, die am heutigen Dienstag das erste Viertelfinale gegen Kanada bestreiten, sind bei der diesjährigen Finalrunde ja mehr als nur ein Außenseitertipp.

Der Favorit auf den Finaleinzug in der oberen Hälfte sind naturgemäß dennoch die Italiener, die um Punkt 14:38 Uhr als viertes Team den diesmal deutlich volleren Pressekonferenzraum betraten. "Wir freuen uns darauf, hier in Italien den Titel zu verteidigen. Wir wissen, dass wir unter Druck stehen", meinte Kapitän Filippo Volandri.

Cobolli führt Italien erneut an

Der Gastgeber peilt dieser Tage seinen vierten Davis-Cup-Triumph in Folge an, im Vorjahr verlor Italien auf dem Weg zum Titel kein einziges Match. Federführend am Triumph beteiligt war vor zwölf Monaten Flavio Cobolli, der sein Land in Abwesenheit des weiterhin verletzten Jannik Sinner auch 2026 wieder anführt.

“Für mich bedeutet die Teilnahme am Davis Cup alles”, meinte Cobolli, der in der Vorwoche bei seinem ATP-Finals-Debüt drei Niederlagen kassierte – und nach seiner Pleite gegen Frances Tiafoe vom “traurigsten Match" seiner Karriere sprach. “Diese Woche gibt es keine Tränen mehr”, versprach der French-Open-Finalist mit einem Lächeln.

Berrettini ersetzt Bolelli

Grund für gute Laune hat Cobolli auch deshalb, weil sein Kindheitsfreund Matteo Berrettini nun doch in Bologna dabei ist. Der Römer ersetzt bei den Hausherren Simone Bolelli, dessen Doppel-Partnerschaft mit Andrea Vavassori nach den ATP Finals endete. "In jeder Beziehung ist es so: Wenn man sich trennt, ist es nicht mehr dasselbe”, erklärte Volandri den personellen Wechsel auf tennisnet-Nachfrage.

Für Aufsehen sorgte dieser vor allem deshalb, weil das Verhältnis zwischen Berrettini und der etatmäßigen Nummer zwei, Lorenzo Musetti, als beschädigt gilt. “Es ist sehr wichtig, zusammen mit Matteo Teil dieses Teams zu sein. Mit allen anderen Jungs verstehen wir uns gut”, sagte Cobolli. Im Viertelfinale trifft Italien am Mittwoch um 16 Uhr als haushoher Favorit auf Südkorea.