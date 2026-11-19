ATP Finals: Flavio Cobolli und das "traurigste Match meiner Karriere"

Flavio Cobolli ist bei den ATP Finals nach nur zwei Matches ausgeschieden. Die Niederlage gegen Frances Tiafoe hinterließ beim Italiener Spuren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 13:03 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli ist bereits ausgeschieden

Für Flavio Cobolli ist der Traum vom Halbfinaleinzug bei den ATP Finals in Turin nach nur zwei Matches geplatzt. Nach seiner Auftaktniederlage gegen Daniil Medvedev verlor der Italiener am Mittwochabend gegen Frances Tiafoe mit 6:7 (6) und 0:6. Damit hat der French-Open-Finalist schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Carlos Alcaraz keine Chance mehr auf den Aufstieg.

“Niemand in diesem Raum, niemand in meinem Team und nicht mal ich selbst hat daran geglaubt, dass ich die Finals erreichen würde. Das macht mich glücklich", sagte Cobolli, der im ersten Durchgang zwei Satzbälle vergeben hatte, nach seiner Niederlage gegen Tiafoe. "Aber ich kann mich einfach nicht freuen. Das ist das Match, das mich in meiner gesamten Karriere am traurigsten gemacht hat.“

In Abwesenheit von Jannik Sinner hielt Cobolli in Turin im Einzel die italienische Fahne hoch. “In Italien zu spielen, ist für uns immer schwierig, weil es ein so großer Traum ist. Außerdem tut mir das Publikum ein bisschen leid, das mich immer unterstützt hat”, meinte der 24-Jährige. Den zweiten Satz gegen Tiafoe habe er nicht mehr genießen können.

Auf Cobolli wartet der Davis Cup

“Ich habe eine enorme Last auf meinen Schultern gespürt. Es ging nicht wirklich um Nervosität oder Druck. Ich wollte einfach nur vor dem Publikum eine gute Leistung zeigen”, führte Cobolli, der bei der Pressekonferenz sichtlich angeschlagen war, aus. Im Moment sei er zwar “sehr enttäuscht, aber gleichzeitig bin ich stolz auf meine Saison".

Noch ist diese für Cobolli nicht vorbei. In der kommenden Woche will der Weltranglistensechste mit dem italienischen Team bei der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna den Coup aus dem Vorjahr wiederholen. Mit drei Einzelsiegen hatte Cobolli 2025 einen großen Anteil am Sieg der Lokalmatadoren.

Hier das Tableau in Turin