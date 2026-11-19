"Becker-Hecht" und Familienrückhalt: Krawietz/Pütz begeistern in Turin

Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen im Halbfinale der ATP Finals. Der Titelgewinn wäre ein krönender Abschluss ihrer gemeinsamen Laufbahn.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 12:09 Uhr

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© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz sind in starker Form

hren famosen Halbfinaleinzug inklusive "Becker-Hecht" genossen Kevin Krawietz und Tim Pütz im Kreise der Liebsten. Freudestrahlend empfingen ihre Familien das Tennis-Doppel in den Gängen der Inalpi Arena von Turin, dann schlenderte auch noch Topstar Alexander Zverev zufällig vorbei. "Hey, Glückwunsch. Seid ihr im Halbfinale?", fragte der Weltranglistenerste, nachdem er Pütz' Mutter kurz umarmt hatte.

Und ja: Mit ihrem zweiten Statement-Sieg im zweiten Spiel hatten sich Krawietz und Pütz kurz zuvor einen Platz unter den Top vier bei den ATP Finals gesichert und es damit Zverev im Einzel nachgemacht. Bei ihrem letzten gemeinsamen "Tanz" auf der Tour wird ein krönender Abschluss bei den ATP Finals immer wahrscheinlicher - auch wenn das Davis-Cup-Duo noch auf die Euphoriebremse tritt.

Pütz: “Es macht einfach großen Spaß”

"Ich glaube nicht, dass wir an vor zwei Jahren denken", sagte Krawietz. 2024 hatte das Doppel in Turin seinen größten gemeinsamen Erfolg gefeiert, vieles erinnert derzeit an den Titelrun von damals. Selbst ihre Angstgegner Marcel Granollers/Horacio Zeballos, zuvor in allen vier Duellen siegreich, mussten sich am Mittwoch geschlagen geben. "Gegen keinen verlieren wir fünfmal hintereinander", scherzte Pütz.

Der 38-Jährige beendet seine Laufbahn aus familiären Gründen im kommenden Jahr. Die letzte klassische Turnierwoche an der Seite von Krawietz und die Unterstützung der Familie vor Ort genießt er sehr. "Es macht einfach großen Spaß", sagte Pütz, der mit seinem Partner im Anschluss weiter zum Davis Cup nach Bologna reist - und dabei gerne den achten gemeinsamen Titel auf der Tour im Gepäck hätte.

Der Gruppensieg winkt

Am Freitag (18.00 Uhr/Sky) wollen Krawietz und Pütz gegen die Italiener Andrea Vavassori/Simone Bolelli aber erst einmal den Gruppensieg perfekt machen. "Das ist eine coole Woche", betonte Pütz: "Hoffentlich geht es noch ein bisschen weiter."

Für zusätzliche Begeisterung hatte Krawietz am Mittwoch mit einem sensationellen Sprung zum Ball gesorgt, der an die legendären Hecht-Sprünge von Ikone Boris Becker erinnerte. Im spannenden Match-Tiebreak gegen Granollers/Zeballos spielte Krawietz den Ball im Fallen ins Feld und stellte auf 3:0. Er könne seinen Zauberschlag "selbst nicht erklären", sagte Krawietz mit einem Lachen: "Den Schlag trainiere ich jetzt nicht jeden Tag."

Das Tableau in Turin