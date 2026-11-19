ATP Finals 2026: Drei-Klassen-Gesellschaft in Turin

Jeder kann jeden schlagen bei den ATP Finals? Das war irgendwann mal vielleicht so. Bei der aktuellen Ausgabe sind die Rollen dagegen ziemlich strikt verteilt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 00:06 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev hat noch nie gegen Ben Shelton verloren

Von den bislang sieben Duellen zwischen Alexander Zverev und Arthur Fils ist vor allem jenes im Endspiel von Hamburg im Sommer 2024 in Erinnerung geblieben. Eben das konnte Fils in einer vor allem am Ende hitzig geführten Partie gewinnen - und das in der Geburtsstadt von Zverev. Der Deutsche revanchierte sich dann aber ein paar Monat später in Paris-Bercy, insgesamt führt Zverev das Head-to-Head mit 5:2-Siegen an.

Und vor dem heutigen Treffen bei den ATP Finals in Turin spricht genau gar nichts dafür, dass Alexander Zverev in gröbere Schwierigkeiten kommen sollte. Bei seinen Siegen gegen Rafael Jodar und Ben Shelton hat die Nummer eins der Welt permanent überlegen, teilweise sogar ein wenig gelangweilt gewirkt. Fils dagegen verlor zum Auftakt gegen Shelton - und profitierte gegen Jodar von einem gesundheitlichen Einbruch des Spaniers im zweiten Satz.

Auch Alcaraz überzeugt bislang vollumfänglich

Darauf zu hoffen, dass Zverev dieses achte Treffen ob der bereits erfolgten Qualifikation für das Halbfinale nicht ganz ernst nehmen wird, braucht Arthur Fils nicht. Schließlich geht es neben einem stattlichen Preisgeld für den Matchsieg auch um 200 Zähler für die ATP-Weltrangliste. Und damit um eine Stabilisierung der Führung in den Charts, bevor Jannik Sinner mutmaßlich mit der Beginn der neuen Saison wieder zurückkommt.

Carlos Alcaraz scheint ja nach einem ähnlichen Prinzip zu verfahren. Gegen Daniil Medvedev ließ der Spanier gestern gleich gar nichts anbrennen, scheint der einzige Spieler zu sein, der in Turin die Mittel, die Beinarbeit und die Psyche hat, um mit Alexander Zverev auf Augenhöhe mitzuspielen.

Dessen Vermutung, dass er die schwierigere Gruppe erwischt habe, lässt sich indes nach wie vor nicht zwingend erhärten. Denn in Turin gibt es eine Drei-Klassen-Gesellschaft, die sich durch beide Gruppen zieht. Ganz oben stehen Zverev und Alcaraz, dann folgen Shelton und Medvedev. Und danach muss der Rest darauf warten, dass doch irgendein Brotkrumen vom Tisch fällt.

Hier das Tableau in Turin