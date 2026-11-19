ATP Finals: Verletzungssorgen überschatten Alcaraz' Gruppensieg

Sportlich hinterließ Carlos Alcaraz bei den ATP Finals bislang einen herausragenden Eindruck. Das Medical Timeout im Match gegen Daniil Medvedev hinterließ jedoch einen fahlen Beigeschmack.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 12:03 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz präsentierte sich in Turin bislang souverän

Eigentlich lief für Carlos Alcaraz bei den ATP Finals ja auch am Mittwoch alles perfekt. Doch der überzeugende 6:2 und 6:4-Erfolg über Daniil Medvedev wurde im Nachgang von einer möglichen Verletzung überschattet: Beim Stand von 2:1 im zweiten Satz musste sich der Spanier am linken Oberschenkel behandeln lassen.

“Ich spüre es ein bisschen, ich werde nicht lügen”, sagte Alcaraz bei der anschließenden Pressekonferenz. Er habe plötzlich “ein kleines Problem” an der Rückseite des Oberschenkels wahrgenommen, so der 23-Jährige. “Ich habe versucht, entspannt zu bleiben und mich nicht zu aggressiv zu bewegen.”

Das gelang Alcaraz mit Bravour. Obwohl der siebenfache Grand-Slam-Champion in Medvedevs Aufschlagspielen nicht mehr viel investierte, geriet der Zweisatzerfolg nie in Gefahr. Dank der Schützenhilfe von Frances Tiafoe am Abend steht Alcaraz in der Ivan-Lendl-Gruppe bereits vor dem letzten Spieltag, an dem es für den Iberer gegen Flavio Cobolli ginge, als Gruppensieger fest.

Alcaraz unterzieht sich MRT

Dennoch gibt es im Team Alcaraz aktuell Grund zur Sorge. Wie die führende spanische Sportzeitung MARCA berichtete, wird sich der Weltranglistendritte am Donnerstag um 12 Uhr einem MRT unterziehen. Nach diesem soll entschieden werden, ob Alcaraz die ATP Finals vorzeitig beenden muss.

Schon im Vorjahr schlug sich Alcaraz am Jahresende mit einer Beinverletzung herum, damals zwickte der rechte Oberschenkel. Folglich verzichtete der Spanier vor zwölf Monaten auf eine Teilnahme an der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna.

Hier das Tableau in Turin