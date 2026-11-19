Alexander Zverev: Steigerung erst im Halbfinale nötig

Alexander Zverev hat mit zwei Siegen bei den ATP Finals in Turin bislang nichts anbrennen lassen. Die richtig schwierigen Aufgaben warten erst im Halbfinale.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 00:06 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev hat in Turin 2026 bislang voll überzeugt

Alexander Zverev gibt sich äußerst entspannt. Stets gut gelaunt, immer mit einem lockeren Spruch auf den Lippen, auch die Leistung stimmt. Seine neue und anspruchsvolle Rolle als Nummer eins der Welt, mit der er sich erst einmal anfreunden musste, füllt der deutsche Tennisstar in Turin bisher mit Bravour aus.

Zverev steht jetzt noch mehr im Rampenlicht, seine Auftritte werden noch genauer beäugt. Abseits des Platzes versteht er es, die gestiegene Aufmerksamkeit für sich zu nutzen - wie beim medienwirksamen Treffen mit Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade. Seine Erfahrung hilft ihm, bei den ATP Finals gehört er schon zu den alten Hasen. Er bewegt sich in Turin mit dem Selbstverständnis einer Nummer eins.

Zverev im Halbfinale gegen Medvedev oder Alcaraz

Auf dem Platz muss er nach einem starken Start nun aber auch in der heißen Phase des Turniers beweisen, dass er seinen Status verdient. Denn die wirklich schwierigen Prüfungen stehen ihm noch bevor. Und die Kritiker, die seinen Sprung auf den Tennis-Thron vor allem mit den langen Verletzungspausen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz begründen, werden genau hinsehen.

Zverev wirkt bereit. Der gewohnt starke Aufschlag ist auch in Turin eine Bank, in den Ballwechseln agiert Zverev aggressiv und macht wenige Fehler. Seine Chancen nutzt er eiskalt.

Im Halbfinale, in dem er eventuell auf den unbequemen Daniil Medwedew oder im schlimmsten Fall Ausnahmekönner Alcaraz treffen könnte, muss er sein Niveau aber noch einmal anheben. Das weiß der Hamburger trotz seiner zwei Statement-Siege zum Start selbst. Doch es ist ihm mehr als zuzutrauen.