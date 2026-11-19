ATP Finals 2026 LIVE: Ben Shelton vs. Rafael Jodar im TV, Livestream und Liveticker
Ben Shelton trifft im dritten Gruppen-Match der ATP Finals 2026 in Turin auf Rafael Jodar. Das Match gibt es ab 14 Uhr Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 13:58 Uhr
bewusst wetten.18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten
Geduld bis nach der Abend-Session ist für den US-Amerikaner Ben Shelton und Rafael Jodar aus Spanien vor ihrem letzten Gruppenmatch in der Group John McEnroe alternativlos angesagt. So müssen beide Spieler im Siegesfall auf Schützenhilfe von Alexander Zverev hoffen, der das abschließende Match der Vorrunde gegen den Franzosen Arthur Fils bestreiten wird.
Als leichter Favorit dürfte der 24-jährige Shelton gegen den 20-jährigen Jodar ins Rennen gehen. Doch praktische Erkenntnisse sind bislang noch Fehlanzeige, da sich die beiden Spieler erstmals auf der Tour gegenüberstehen werden.
Shelton gegen Jodar - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Ben Shelton und Rafael Jodar gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Tableau in Turin 2026