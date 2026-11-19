ATP Finals 2026 LIVE: Ben Shelton vs. Rafael Jodar im TV, Livestream und Liveticker

Ben Shelton trifft im dritten Gruppen-Match der ATP Finals 2026 in Turin auf Rafael Jodar. Das Match gibt es ab 14 Uhr Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2026, 13:58 Uhr

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© Getty Images Während Ben Shelton (l.) nach seinem Auftakt-Sieg gegen Arthur Fils noch sehr aussichtsreich im Rennen um das Halbfinale liegt, steht Rafael Jodar (r.) in Turin mit zwei Niederlagen komplett unter Zugzwang.

Geduld bis nach der Abend-Session ist für den US-Amerikaner Ben Shelton und Rafael Jodar aus Spanien vor ihrem letzten Gruppenmatch in der Group John McEnroe alternativlos angesagt. So müssen beide Spieler im Siegesfall auf Schützenhilfe von Alexander Zverev hoffen, der das abschließende Match der Vorrunde gegen den Franzosen Arthur Fils bestreiten wird.

Als leichter Favorit dürfte der 24-jährige Shelton gegen den 20-jährigen Jodar ins Rennen gehen. Doch praktische Erkenntnisse sind bislang noch Fehlanzeige, da sich die beiden Spieler erstmals auf der Tour gegenüberstehen werden.

Shelton gegen Jodar - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Ben Shelton und Rafael Jodar gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Tableau in Turin 2026