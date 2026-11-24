Davis Cup: Das Rätselraten um Carlos Alcaraz hat begonnen

Nach seinem Triumph bei den ATP Finals ist Carlos Alcaraz am Montagabend in Bologna eingetroffen. Ob Spaniens Superstar im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Österreich auf dem Platz stehen wird, ist aber keineswegs fix.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 11:33 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz gewann am Sonntag die ATP Finals

von Nikolaus Fink aus Bologna

Eines stellte Carlos Alcaraz gleich im Anschluss an seinen Triumph bei den ATP Finals klar: Nach seiner verletzungsbedingten Absage im Vorjahr will er Spanien bei der Davis-Cup-Finalrunde diesmal unbedingt vertreten. Und also reiste der Weltranglistendritte am Montag mit dem Auto nach Bologna, wo er am Abend von seinen Teamkollegen herzlich empfangen wurde.

Am Dienstag wird Alcaraz noch nicht trainieren, die erste Einheit ist für Mittwochvormittag geplant. Viel Zeit bleibt dem siebenfachen Major-Champion also nicht, um sich auf die Bedingungen in Bologna einzustellen. Aus diesem Grund scheint durchaus möglich, dass Alcaraz im Viertelfinale gegen Österreich (nicht vor 17 Uhr) noch nicht zum Einsatz kommt.

Spanien in jedem Fall großer Favorit

Das Rätselraten um Alcaraz, den bei den ATP Finals Knie- und Oberschenkelprobleme plagten, hat naturgemäß auch Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer erreicht. “Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ihn vielleicht in der ersten Runde rauslassen, noch schön schonen – und dann halt hoffen, dass sie uns trotzdem so schlagen”, sagte der 45-Jährige bei der Pressekonferenz auf tennisnet-Nachfrage.

Selbst in diesem Fall wäre Spanien großer Favorit, sind doch sowohl Rafael Jodar (#10) als auch Daniel Merida (#42) in der Weltrangliste weitaus besser platziert als die rot-weiß-rote Nummer eins Jurij Rodionov (#119). Während Rodionov gesetzt ist, hat sich Melzer für das Eröffnungseinzel noch nicht zwischen Lukas Neumayer (#157) und Joel Schwärzler (#170) entschieden. Im Doppel führt kein Weg an Lucas Miedler/Neil Oberleitner vorbei.

Spielt Alcaraz gegen Österreich nur im Doppel?

Während bei Österreich demnach nur mehr eine Entscheidung ausständig ist, dürfte bei Spaniens Teamkapitän David Ferrer nun das große Kopfzerbrechen beginnen. Möglich ist laut einem Medienbericht der “MARCA”, dass Alcaraz gegen Österreich im Fall der Fälle nur im Doppel zum Einsatz kommt.

Im Idealfall aus spanischer Sicht würde Alcaraz damit zwei zusätzliche Tage gewinnen. Angesichts des potentiellen Halbfinalduells mit dem deutschen Weltranglistenersten Alexander Zverev wäre das freilich von großer Bedeutung. Antworten auf die Personalfragen bei den Spaniern sind am Mittwoch bei der Pressekonferenz zu erwarten.