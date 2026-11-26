Davis Cup: 0:1 - Schwärzler muss sich Merida beugen

Joel Schwärzler hat zum Auftakt der Viertelfinal-Paarung im Davis Cup zwischen Österreich und Spanien gegen Daniel Merida mit 4:6 und 4:6 verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 18:52 Uhr

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Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Jürgen Melzer hat die letzten Tage viel getüftelt, Trainingseindrücke gesammelt - und sich dann doch etwas überraschend für Joel Schwärzler (und gegen Lukas Neumayer) als zweiten Einzelspieler für das Davis-Cup-Viertelfinale gegen Spanien entschieden. Andererseits hat auch David Ferrer ein klein wenig gepokert, auf den Einsatz von Carlos Alcarazz verzichtet.

So hieß es kurz nach halb sechs Uhr abends im Bologna Fiere Joel Schwärzler gegen Daniel Merida, einen der Aufsteiger auf der ATP-Tour 2026. Darüber hinaus, der im Gegensatz zum jungen Österreicher auch schon Erfahrungen im Davis Cup gesammelt hat. Nämlich beim Auswärtssieg in Chile Mitte September.

Rodionov im zweiten Match gegen Jodar unter Druck

Schwärzler begann indes unbeeindruckt von der großen Bühne, gewann sein erstes Aufschlagspiel zu Null, hatte danach gleich einen Breakball, den Merida allerdings parieren konnte. Dasselbe Bild im vierten Spiel. Erneut verpasste Schwärzler einen frühen Vorteil. Den aber holte sich Daniel Merida mit dem Break zum 5.4. Das er nach einer Spielzeit von 40 Minuten auch sicher zum Satzgewinn ins Trockene brachte.

Im zweiten Akt war es dann das fünfte Spiel, das Schwärzler als Aufschläger zum Verhängnis wurde. Beim Stand von 3:5 wehrte der Vorarlberger noch einmal drei Matchbälle ab, im folgenden Spiel zeigte Merida aber keine Nerven.

Im zweiten Match liegt es nun an Jurij Rodionov, die Österreicher in ein mögliches Doppel zu bringen. Rodionov bekommt es mit Rafael Jodar zu tun. Für das Doppel stünden ja Neil Oberleitner und Lucas Miedler parat. Und auf spanischer Seite dann doch Carlos Alcaraz gemeinsam mit Marcel Granollers.