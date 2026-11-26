Davis Cup LIVE: Krawietz/Pütz vs. Patten/Skupski im TV, Livestream und Liveticker
Kevin Krawietz/Tim Pütz treffen im Doppel des Davis-Cup-Viertelfinales zwischen Deutschland und Großbritannien auf Henry Patten/Neal Skupski. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im Livestream bei Tennis.de und Joyn und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 14:46 Uhr
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Live Ticker
GER - GBR 2:5
Schade! Nach abgegebenem Auftaktpunkt sichern sich Krawietz/Pütz mit starken Returns die nächsten beiden Punkte. Mit einem Vorhand-Return-Winner fixiert Krawietz zwei laufende Breakbälle. Trotz stark gespieltem Lob vergibt Pütz die erste Chance mit einem Smash ins Netz und durch ein Ass von Skupski muss das DTB-Duo den Einstand hinnehmen. Durch starkes Intervenieren am Netz erspielt Krawietz den nächsten Breakball, den Skupski mit einem Service-Winner vereitelt. Mit einem Rahmentreffer auf der Vorhandseite verursacht Skupski den nächsten Breakball, doch trotz großem Einsatz kann sich das DTB-Doppel dabei aus der Defensive nicht befreien. Durch einen knapp ins Aus gesetzten Rückhand-Return lässt Pütz den Spielball für die Briten zu, die mit einem Aufschlag-Winner zupacken.
GER - GBR 2:4
Nach erfolgreichem Auftakt patzt Krawietz am Netz beim Vorhand-Volley-Stopp-Versuch. Nachdem Patten einen Vorhand-Return ins Aus spielt, sichert Pütz mit einem Aufschlag-Winner zwei laufende Spielball und vollendet mit einem starken Aufschlag.
GER - GBR 1:4
Auch wenn das britische Duo erst in der nächsten Saison gemeinsam auf der Tour antreten wird, wirkt es schon sehr gut abgestimmt. Im Eiltempo erspielen sich Patten/Skupski drei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt Patten nach Rochade mit der Vorhand, macht aber anschließend mit einem Service-Winner den Deckel drauf.
GER - GBR 1:3
Einen Aufschlag-Winner von Krawietz baut Pütz am Netz mit einem erfolgreichen Smash aus. Mit einem weiteren direkten Aufschlagpunkt verschafft der Coburger dem DTB-Duo drei laufend Spielbälle und Pütz vollendet gleich am Netz mit einem gefühlvollen Vorhand-Volley-Stopp.
GER - GBR 0:3
Nach einem schnellen 30:0 des britischen Doppels kämpfen sich Krawietz/Pütz durch einen erfolgreichen Volley-Abtausch etwas heran, doch per Aufschlag-Winner fixiert Skupski zwei laufende Spielbälle. Mit einem abgeräumten Volley nach starkem Aufschlag besiegelt Patten den souveränen Service-Hold.
GER - GBR 0:2
Break GBR! Auf deutscher Seite eröffnet Tim Pütz mit Aufschlag und legt nach abgegebenem Auftaktpunkt einen Doppelfehler nach. Nach einem Return-Fehler von Patten und einem abgeräumten Volley von Krawietz ist das DTB-Duo wieder im Game. Per Ass fixiert Pütz den Spielball, den Skupski jedoch mit einem starken Rückhand-Longline-Return vereiteln kann. Einen intensiven Schlagwechsel mit Patten beendet Pütz mit einem beeindruckenden Vorhand-Gewinnschlag, doch auch diesen Spielball kann das britische Duo abwehren, diesmal per Smash. Durch eine schnelle Reaktion am Netz sorgt Skupski für den Breakball, den Pütz mit einem direkten Aufschlagpunkt tilgen kann. Mit einem Vorhand-Return-Winner verschafft sich das britische Doppel den nächsten Breakball, doch der Return von Skupski landet hinter der Grundlinie. Unter Druck kann Krawietz den Volley am Netz nicht im Feld unterbringen und mit einem ins Aus gepfefferten Vorhand-Drive-Volley muss Pütz sein Service gleich abgeben.
GER - GBR 0:1
Henry Patten beginnt die Partie mit Aufschlag und startet gleich mal mit einem Doppelfehler. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich bringt Tim Pütz das DTB-Duo mit einem starken Return wieder in Front. Doch Kevin Krawietz verpasst knapp den gefühlvollen Vorhand-Passierschlag. Mit einem erneut starken Return erzwingt Pütz erneut den Volley-Fehler der Gegner, diesmal zum Breakball, doch Patten wehrt diesen per Service-Winner ab. Mit zwei direkten Aufschlagpunkten in Folge können die Briten das hartumkämpfte Game doch noch ziehen.
Doch ...
auch Krawietz und Pütz gehören zur absoluten Weltspitze und sind aktuell auf den Positionen 9 und 11 gelistet. Zudem überzeugte das DTB-Duo bei den ATP Finals mit einer makellosen Vorrunde in Form von drei Siegen und musste sich nur den späteren Siegern Airbage/Olivette trotz dreier laufender Matchbälle geschlagen geben.
Die finale Aufgabe ...
für "Krapütz" könnte kaum schwerer ausfallen. Immerhin führt Henry Patten aktuell die Weltrangliste im Doppel an und sein Partner Neal Skupski ist, kaum schlechter, auf Position 3 geführt.
Natürlich ...
hätte sich das DTB-Team gerne diese finale Auseinandersetzung erspart. Doch nachdem sich Jan-Lennard Struff trotz großem Kampfgeist im ersten Einzel einem stark aufspielenden Cameron Norrie in drei Sätzen geschlagen geben musste, konnte der Weltranglisten-Erste Alexander Zverev lediglich noch den Gleichstand herstellen, was der Hamburger aber mit Bravour gegen den "Lieblingsgegner" Arthur Fery erledigen konnte und somit auch im dritten Duell gegen den Briten ohne Satzverlust blieb.
Auch ...
beim entscheidenden Clash wird in der BolognaFiere der "Walk-on-court" wieder spektakulär in Szene gesetzt. Erst betritt das britische Duo die Arena, gefolgt vom deutschen Doppel.
Noch einmal ...
buongiorno zum letzten Akt des Davis-Cup-Viertelfinals zwischen dem DTB-Team und Großbritannien mit dem entscheidenden Doppel zwischen Kevin Krawietz und Tim Pütz gegen Henry Patten und Neal Skupski.
Zwischen Deutschland und Großbritannien steht es nach den Einzeln 1:1. Jan-Lennard Struff verlor zunächst in drei Sätzen gegen Cameron Norrie, Alexander Zverev glich danach mit einem ungefährdeten Zweisatzerfolg über Arthur Fery aus.
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Damit fällt die Entscheidung im dritten Viertelfinale im Doppel. In diesem treffen Kevin Krawietz/Tim Pütz auf Henry Patten/Neal Skupski.
Krawietz/Pütz vs. Patten/Skupski - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Krawietz/Pütz und Patten/Skupski gibt es ab ca. 14 Uhr live im Livestream bei Tennis.de und Joyn.