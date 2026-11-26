Break GBR! Auf deutscher Seite eröffnet Tim Pütz mit Aufschlag und legt nach abgegebenem Auftaktpunkt einen Doppelfehler nach. Nach einem Return-Fehler von Patten und einem abgeräumten Volley von Krawietz ist das DTB-Duo wieder im Game. Per Ass fixiert Pütz den Spielball, den Skupski jedoch mit einem starken Rückhand-Longline-Return vereiteln kann. Einen intensiven Schlagwechsel mit Patten beendet Pütz mit einem beeindruckenden Vorhand-Gewinnschlag, doch auch diesen Spielball kann das britische Duo abwehren, diesmal per Smash. Durch eine schnelle Reaktion am Netz sorgt Skupski für den Breakball, den Pütz mit einem direkten Aufschlagpunkt tilgen kann. Mit einem Vorhand-Return-Winner verschafft sich das britische Doppel den nächsten Breakball, doch der Return von Skupski landet hinter der Grundlinie. Unter Druck kann Krawietz den Volley am Netz nicht im Feld unterbringen und mit einem ins Aus gepfefferten Vorhand-Drive-Volley muss Pütz sein Service gleich abgeben.