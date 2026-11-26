Davis Cup LIVE: Jurij Rodionov vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Jurij Rodionov trifft im zweiten Match des Davis-Cup-Viertelfinals zwischen Österreich und Spanien auf Carlos Alcaraz. Die Partie gibt es ab ca. 19 Uhr live im TV auf ORF 1, im Stream auf ORF On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2026, 15:50 Uhr

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© Getty Images Jurij Rodionov führt Österreich in Bologna an

Österreich ist im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Spanien krasser Außenseiter. Das Duell der Nummer-eins-Spieler lautet gemäß Papierform Jurij Rodionov gegen Carlos Alcaraz. Die Kapitäne müssen ihre Aufstellungen erst eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgeben.

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Das bislang einzige Duell zwischen Rodionov und Alcaraz entschied der Österreicher 2019 auf Mallorca in zwei Sätzen für sich.

Rodionov vs. Alcaraz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jurij Rodionov und Carlos Alcaraz gibt es ab ca. 19 Uhr live im Stream auf ORF ON.