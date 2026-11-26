Davis Cup LIVE: Jan-Lennard Struff vs. Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft im ersten Match des Davis-Cup-Viertelfinals zwischen Deutschland und Großbritannien auf Cameron Norrie. Das Match gibt es ab 10 Uhr live im Livestream bei Tennis.de und Joyn und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.11.2026, 15:00 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff und Cameron Norrie treffen zum dritten Mal aufeinander

Es wird erst die dritte Begegnung zwischen Struff und Norrie werden, die bis dato letzte gab es 2021 unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Innsbruck. Da konnte sich Struff in drei Sätzen behaupten. Das allererste Treffen in Auckland 2019 war an Norrie gegangen.

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Die Briten stehen in dieser Partie unter Zugzwang. Denn es ist davon auszugehen, dass Alexander Zverev im Nummer-Eins-Duell mit Arthur Fery wenige Probleme haben wird.

Struff vs. Norrie - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Cameron Norrie gibt es ab 10 Uhr live im Livestream bei Tennis.de und Joyn.