Davis Cup: „Bitte eine Frage nicht an Carlos!“

Carlos Alcaraz steht natürlich auch bei der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna im Fokus des Medieninteresses. Was bei der Pressekonferenz der Spanier am Mittwoch schon fast komische Züge annahm.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.11.2026, 15:13 Uhr

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© Getty Images Im Mittelpunkt des Interesses: Carlos Alcaraz beim Training in Bologna

So weitläufig das BolognaFiere, das Kongresszentrum also, in dem zum zweiten Mal die Finalrunde im Davis Cup ausgetragen wird, auch ist: Der Raum, in dem die Pressekonferenzen abgehalten werden, ist erstaunlich kuschelig. Vor allem dann, wenn nicht nur die Sitzplätze vergriffen sind, sondern sich die Reporter auch an den Seitenwänden Schulter an Schulter schmiegen.

So geschehen am frühen Mittwochnachmittag, als das spanische Team seinem Kapitän David Ferrer zum Mediengespräch folgte und auf dem Podium die Plätze einnahm. In aller Ehrlichkeit muss man sagen, dass sich Marcel Granollers, Daniel Merida und Pedro Martinez für den englischsprachigen Teil nicht vorbereiten mussten, diese drei wurden gnadenlos ignoriert. Rafael Jodar griff immerhin eine internationale Frage ab. Wenn auch nur nach dem Hinweis der Moderatorin, dass die nächste Wortmeldung bitte eben nicht von Carlos Alcaraz gefordert werden sollte.

Themenverfehlung bei den Fragen an Alcaraz?

Aber was soll man machen? Alcaraz ist der Fixstern am Tennishimmel, ein globaler Star, mit dem in puncto Popularität von den aktiven Spielern wohl nur Novak Djokovic mithalten kann. Nein, selbst Jannik Sinner kann da nicht mithalten, auch wenn die ersten drei Fragen der Presserunde an Alcaraz in Richtung des gerade erst operierten Südtirolers gingen. Marcel Hirscher hätte dazu gesagt: Themenverfehlung.

Dass man von Carlos Alcaraz dann bei einer Pressekonferenz nicht wahnsinnig viel erfährt, spielt keine Rolle. Warum er mit einem weißen Käppi seines Ausrüsters inmitten seiner seiner kopfbedeckungslosen Kameraden saß, diese Frage wurde weder gestellt noch hätte sie eine befriedigende Antwort gezeitigt. Und ob Alcaraz am morgigen Donnerstag tatsächlich gegen Österreich einlaufen oder sich doch noch zwei zusätzliche Tage Pause vor einem möglichen Halbfinale gegen Deutschland und Alexander Zverev geben wird - das war international kein Thema. Oder wäre es gewesen. Wenn denn noch einmal das Wort an den Weltranglisten-Dritten gerichtet werden hätte dürfen.