Davis Cup: So steht es um einen Alcaraz-Einsatz gegen Österreich

Carlos Alcaraz hat am Mittwoch seine erste Trainingseinheit in Bologna absolviert. Was das für das Viertelfinale gegen Österreich heißt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.11.2026, 15:03 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz trainierte am Mittwoch erstmals in Bologna

von Nikolaus Fink aus Bologna

An Stars mangelt es der Davis-Cup-Finalrunde trotz der wiederkehrenden Kritik am Format in diesem Jahr definitiv nicht. Das war am Mittwoch in aller Deutlichkeit zu sehen: Alexander Zverev und Carlos Alcaraz bereiteten sich auf den Trainingsplätzen 1 bzw. 2. direkt nebeneinander auf ihre ersten Einsätze in Bologna vor.

Während Zverev schon am Donnerstag gegen Großbritannien sein erstes Einzel bestreiten wird, ist die Lage bei Alcaraz weniger eindeutig. Aufgrund seiner Knie- und Oberschenkelprobleme, die ihn bereits bei den ATP Finals in Turin plagten, könnte der siebenfache Grand-Slam-Champion im Viertelfinale gegen Österreich noch geschont werden.

Alcaraz spielt gegen Österreich wohl nicht im Einzel

Laut spanischen Medienberichten werden gegen Österreich Daniel Merida und Rafael Jodar im Einzel auflaufen. Alcaraz würde erst im Fall der Fälle im Doppel an der Seite von Marcel Granollers zum Einsatz kommen. Das deckt sich mit den Eindrücken vom Mittwoch, absolvierte Alcaraz während seiner zweistündigen Trainingseinheit an Granollers' Seite doch vorrangig spezifische Doppel-Übungen. Alcaraz spielte dabei - wie schon in Turin - mit einer großen Bandage am linken Oberschenkel und einem kleineren Tape unterhalb des rechten Knies.

© privat Alcaraz und Granollers beim Training am Mittwoch

Eine offizielle Bestätigung des offensichtlichen Plans, Alcaraz im Einzel gegen Österreich zu schonen, gab es bei der Pressekonferenz des spanischen Teams am Mittwoch vom scheidenden Kapitän David Ferrer freilich nicht. “Ich weiß nur, dass ich nichts weiß", lächelte der ehemalige Weltranglistendritte eine Frage nach seiner Aufstellung entspannt weg. Die Kapitäne müssen ihre Nominierungen erst eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgeben.

Alcaraz im Halbfinale eventuell gegen Zverev

Alcaraz selbst fühlt sich nach den Strapazen von Turin jedenfalls bereit für das letzte Highlight des Jahres. Er spüre, “dass es mir jeden Tag besser geht und ich immer deutlicher merke, dass ich mich erhole”, hatte der frischgebackene ATP-Finals-Champion bereits am Dienstag in einem TV-Interview mit “RTVE” gesagt. "Es waren ein paar gute Tage”, bekräftigte Alcaraz am Mittwoch.

Ein Einzel-Einsatz von Alcaraz im Viertelfinale käme angesichts der Eindrücke aus Bologna dennoch einer Überraschung gleich. Das Kalkül hinter Ferrers Überlegungen ist klar: Gegen die Österreicher, die das Finalturnier ohne Top-100-Spieler bestreiten, sollte im Normalfall auch mit Merida und Jodar nichts schiefgehen. Alcaraz hätte so zwei zusätzliche Tage, um sich in Bologna zu akklimatisieren. Was angesichts des möglichen Halbfinalduells mit Zverev von großer Bedeutung wäre.