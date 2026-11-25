Davis Cup: Jetzt oder nie? Zverev und Co. starten Titelmission in Bologna

Deutschland startet nicht nur dank Alexander Zverev als Mitfavorit in das Finalturnier des Davis Cups. Es ist vielleicht die letzte große Chance einer Tennis-Generation.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.11.2026, 16:31 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev trainierte am Mittwoch erneut in Bologna

Alexander Zverev schlurfte mit konzentrierter Miene auf den Trainingscourt von Bologna, dann schlug er sich mit Jan-Lennard Struff für die große Titelmission warm. Nur wenige Minuten hatte der chronisch unpünktliche Tennisstar seinen Kollegen warten lassen - Deutschlands derzeit erfolgreichster Einzelsportler ist in dieser Woche eben ein echter Team-Player. Und will mit seiner Mannschaft die große Chance nutzen.

"Es wäre für uns alle etwas ganz Besonderes mit dieser Mannschaft, mit der wir schon lange zusammenspielen, den Davis Cup zu gewinnen", stellte Zverev klar. Zunächst steht am Donnerstag (10 Uhr/Tennis Channel und tennis.de) das Duell mit Großbritannien an - doch das Viertelfinale soll nur der Auftakt sein auf dem Weg zum ersten Titel im Nationenwettbewerb seit 1993.

Die Hoffnungen im Team von Bundestrainer Michael Kohlmann sind berechtigt - ja, es herrscht sogar ordentlich selbst auferlegter Druck. Der Grund: Die Teamkollegen des 29 Jahre alten Zverev befinden sich allesamt im Herbst ihrer Karrieren. Der formstarke Struff ist 36, Yannick Hanfmann 35 Jahre alt - und das Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz (34) und Tim Pütz (39) wird wegen des baldigen Karriereendes von Pütz kommendes Jahr nicht mehr zusammenspielen. Dass die Zeit davonzulaufen droht, hat Zverev schon häufiger betont. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Zverevs Fuß “geht's okay”

"Wir sind sehr selbstbewusst mit einem sehr guten Team und mehr als konkurrenzfähig", weiß auch Kohlmann um die Gelegenheit. Die umso größer ist, weil sich Zverev nach seiner außergewöhnlichen Saison auch noch den letzten Karrieretraum erfüllen will. "Die Nummer eins im Team zu haben, ist immer angenehm", sagte der Bundestrainer im SID-Gespräch.

Der Hoffnungsträger allerdings hatte sich im Endspiel der ATP Finals in Turin einmal mehr Topstar Carlos Alcaraz geschlagen geben müssen, der mit dem möglichen Halbfinalgegner Spanien ebenfalls heiß auf den Pokal ist. Zudem bremste Zverev sein vor vier Jahren schwer verletztes Sprunggelenk. "Dem Fuß geht's okay, weil ich jetzt länger keine Matches gespielt habe", gab Zverev aber selbst schnell Entwarnung. Und auch beim Training in Bologna bewegte sich der Hoffnungsträger rund.

Im Halbfinale droht Spanien

Gegen die Briten geht Deutschland als Favorit ins Duell. Der Modus im Finalturnier der besten acht Mannschaften des Jahres kommt dem DTB-Team entgegen: Lediglich zwei Matches gilt es zu gewinnen, sollte es nach den beiden Einzeln 1:1 stehen, entscheidet das Doppel. Mit einem Weltranglistenersten und einem internationalen Spitzenduo in der Mannschaft wird man so schnell zum schwer schlagbaren Team.

Im britischen Aufgebot sucht man einen Top-20-Spieler im Einzel hingegen vergebens. Wimbledon-Überraschungshalbfinalist Arthur Fery und Cameron Norrie sollten Deutschland keine Angst machen, Vorsicht ist dennoch geboten: Denn Henry Patten und Neal Skupski, die in der kommenden Saison auch auf der Tour gemeinsam an den Start gehen, sind hervorragende Doppelspieler.

Und wenn es klappt mit dem Auftaktsieg? Dann könnte das attraktive Duell mit Spanien folgen, das am Donnerstag zunächst auf Österreich trifft. Für Zverev würde sich eine schnelle Chance auf Revanche gegen Alcaraz bieten. Doch viel wichtiger ist nach einer individuell großartigen Saison mit zwei Major-Titeln und dem Aufstieg zur Nummer eins in dieser Woche der Teamerfolg.