Davis Cup: Tschechien löst erstes Halbfinalticket mit Sieg über Kanada

Tschechien hat bei der Davis-Cup-Finalrunde dank eines 2:0-Erfolgs über Kanada als erstes Team das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 20:48 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jiri Lehecka besiegte Felix Auger-Aliassime

Der erste Halbfinalist beim Davis Cup 2026 heißt Tschechien. Die Auswahl von Tomas Berdych setzte sich am Dienstag im Viertelfinale gegen Kanada mit 2:0 durch. Für die Siege der favorisierten Tschechen zeichneten Tomas Machac und Jiri Lehecka verantwortlich.

Machac, der überraschend anstelle des besser platzierten Jakub Mensik aufgeboten wurde, gewann das Eröffnungseinzel in der alles andere als ausverkauften Halle 35 gegen Liam Draxl mit 6:2, 3:6 und 6:2. Im Anschluss fixierte Lehecka mit einem 7:6 (4) und 6:2-Erfolg über Felix Auger-Aliassime den Halbfinaleinzug Tschechiens.

In der Vorschlussrunde treffen die Tschechen, die nach dem Billie-Jean-King-Cup-Triumph der Frauen das “Double” fixieren möchten, am Freitag auf Italien oder Südkorea. Dieses Viertelfinale findet am Mittwoch um 16 Uhr statt.