BJK Cup: Noskova macht Tschechien wieder zum Champion

Tschechien ist zurück auf dem Thron: Karolina Muchova und Linda Noskova lassen der Ukraine im Endspiel des Billie Jean King Cups keine Chance und sorgen für den zwölften Titel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2026, 14:48 Uhr

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© Getty Images Non-Playing-Captain Barbora Strycova freut sich mit Linda Noskova über den erneuten Triumph beim BJK-Cup

Tschechien hat sich erstmals seit 2018 wieder zum Champion im Billie Jean King Cup gekrönt. Im Endspiel in Shenzhen setzte sich der Rekordsieger der jüngeren Vergangenheit mit 2:0 gegen die Ukraine durch. Den entscheidenden zweiten Punkt holte Linda Noskova mit einem 6:3, 7:6 (5) gegen Elina Svitolina. Für die Ukraine endete damit das erste Finale in der Geschichte des Wettbewerbs ohne den erhofften Premierentitel.

Noskova präsentierte sich gegen die ukrainische Nummer eins vor allem bei eigenem Aufschlag stark. Zehn Asse und viele freie Punkte ermöglichten es der Wimbledon-Siegerin, immer wieder Druck auf Svitolina auszuüben. Nach dem relativ klaren ersten Satz entwickelte sich im zweiten Durchgang ein wesentlich engeres Duell. Svitolina stemmte sich gegen die Niederlage, Noskova behielt im Tiebreak aber die Nerven und verwandelte schließlich zum Titelgewinn.

12. Titel nach 8 Jahren Pause

Die Grundlage für den tschechischen Triumph hatte zuvor Karolina Muchova gelegt. Die Weltranglistenachte beendete den starken Lauf von Anhelina Kalinina mit einem souveränen 6:2, 6:3 nach nur 1:10 Stunden. Kalinina hatte ihre fünf vorherigen Partien im diesjährigen Billie Jean King Cup allesamt gewonnen, gegen Muchova geriet sie nach einem frühen Break allerdings schnell ins Hintertreffen und fand nicht mehr zurück in die Partie.

Damit krönt Tschechien eine nahezu makellose Finalwoche in Shenzhen. Schon Großbritannien im Viertelfinale und Spanien im Halbfinale waren jeweils mit 2:0 ausgeschaltet worden. Nun folgte auch gegen die Ukraine ein Sieg ohne notwendiges Entscheidungsdoppel. Es ist der insgesamt zwölfte Titel für Tschechien beziehungsweise die frühere Tschechoslowakei. Nach acht Jahren Pause steht die Tennisnation wieder ganz oben.

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